https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/okula-saldiri-olabilir-paylasimi-yapan-ogrenci-yakalandi--1105057670.html
'Okula saldırı olabilir' paylaşımı yapan öğrenci yakalandı
Tokat'ta okula saldırı olabileceği yönünde paylaşım yapan bir öğrenci gözaltına alındı. Kırşehir'de de bazı eğitim kurumlarını hedef alan paylaşımlarda bulunan... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T12:28+0300
türki̇ye
tokat
niksar
okul saldırısı
kırşehir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105057514_0:229:2048:1381_1920x0_80_0_0_8f9b4f03ce75f9894121af59e7389215.jpg
türki̇ye
tokat
niksar
kırşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105057514_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_edf536a43c142d81924f87ad040bd551.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
'Okula saldırı olabilir' paylaşımı yapan öğrenci yakalandı
12:24 16.04.2026 (güncellendi: 12:28 16.04.2026)
Tokat'ta okula saldırı olabileceği yönünde paylaşım yapan bir öğrenci gözaltına alındı. Kırşehir'de de bazı eğitim kurumlarını hedef alan paylaşımlarda bulunan 3 kişi yakalandı.
Tokat Niksar'da 'okula saldırı olabileceği' şeklinde sosyal medyada paylaşım yapan 17 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı.
Saldırı olabilir diyerek paylaşım yaptı
Tokat'ın Niksar'da bir liseye saldırı olabileceğine dair paylaşım üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Paylaşımla ilgili bir öğrenci gözaltına alındı. 11. sınıf öğrencisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bazı eğitim kurumlarını hedef alan paylaşımlar yaptılar
Kırşehir'de de kentteki bazı eğitim kurumlarını hedef alan "tehdit" içerikli sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili 3 kişi "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçu kapsamında gözaltına alındı.