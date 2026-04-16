İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
EGM: Saldırgan profilinde ABD'de saldırı düzenleyen Elliot Rodger’e atıfta bulunan bir görsel kullandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, dün gece yaptığı açıklamada Kahramanmaraş okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli'nin "WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD’de... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
06:50 16.04.2026 (güncellendi: 06:54 16.04.2026)
Kahramanmaraş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
Emniyet Genel Müdürlüğü, dün gece yaptığı açıklamada Kahramanmaraş okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli'nin "WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD’de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger’e atıfta bulunan bir görsel kullandığını" tespit edildiğini açıkladı. EGM ayrıca saldırganın babası Uğur Mersinli'nin de tutuklandığını bildirdi.
Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdi. 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan ve 6'sı ağır olmak üzere 13 kişinin de hastanede tedavileri sürüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü gece geç saatlerde resmi sosyal medya hesabından saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

15.04.2026 tarihinde Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde şahsın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD’de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger’e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edilmiştir.

Elliot Rodger olay neydi?

23 Mayıs 2014 akşamı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Isla Vista'da bir saldırı gerçekleşti. Elliot Rodger, Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara (UCSB) kampüsü yakınlarında silahla ateş ederek, bıçaklayarak ve araçla çarparak 6 kişiyi öldürdü ve on dört kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti.

Saldırganın babası da gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ​​​​​​​Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin tutuklandığını bildirdi.
EGM'nin NSosyal hesabından silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açıklamada bulunuldu.
Açıklamada, silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde şahsın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M, 15 Nisan'da gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır.

Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir."

