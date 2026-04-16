https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/egm-saldirgan-profilinde-abdde-saldiri-duzenleyen-elliot-rodgere-atifta-bulunan-bir-gorsel-kullandi-1105047854.html

EGM: Saldırgan profilinde ABD'de saldırı düzenleyen Elliot Rodger’e atıfta bulunan bir görsel kullandı

Sputnik Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğü, dün gece yaptığı açıklamada Kahramanmaraş okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli'nin "WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de...

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0f/1105036031_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_544bd5a24ba4ab732872bf44d42fdffe.jpg

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdi. 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan ve 6'sı ağır olmak üzere 13 kişinin de hastanede tedavileri sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü gece geç saatlerde resmi sosyal medya hesabından saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:Elliot Rodger olay neydi?23 Mayıs 2014 akşamı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Isla Vista'da bir saldırı gerçekleşti. Elliot Rodger, Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara (UCSB) kampüsü yakınlarında silahla ateş ederek, bıçaklayarak ve araçla çarparak 6 kişiyi öldürdü ve on dört kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti.Saldırganın babası da gözaltına alındıEmniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ​​​​​​​Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin tutuklandığını bildirdi.EGM'nin NSosyal hesabından silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açıklamada bulunuldu.Açıklamada, silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde şahsın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/emniyet-genel-mudurlugu-okul-saldirilariyla-ilgili-591-sosyal-medya-hesabi-hakkinda-islem-1105044842.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

