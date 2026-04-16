Amos Antik Kenti'nde tarihi keşif: 2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi bulundu
Sputnik Türkiye
Amos Antik Kenti’ne ait olduğu belirlenen 2 bin 200 yıllık arazi kira sözleşmesi, Helenistik dönemin tarım ve hukuk sistemine ışık tuttu. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T00:14+0300
türki̇ye
marmaris
muğla
kira
kira anlaşmazlığı
kira davası
kira zam oranı
kira bedeli
kira yardımı
kira sözleşmesi
Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti’nde MÖ 220–200 yıllarına tarihlendirilen, her iki yüzü yazılı eserin antik döneme ait ayrıntılı bir arazi kira sözleşmesi olduğu ortaya çıktı.Yazıtta yer alan sözleşmede, yıllık kira bedellerinin yanı sıra her 100 drahmilik kira karşılığında 800 asma ve 40 incir fidanı dikme zorunluluğu bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca fidan dikim derinliklerine ilişkin tarımsal talimatlarla dönemin hukuki düzenini yansıtan cezai şartlar ve tazminat hükümleri de metinde ayrıntılı şekilde yer alıyor.Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, eserin aslında Amos’taki Apollon Samnaios kutsal alanına ait olduğu, Orta Çağ’da ise gemilerde denge sağlamak amacıyla balast taşı olarak Fethiye Şövalye Adası’na taşındığı tespit edildi.Prof. Dr. Fatih Onur tarafından bilim dünyasına kazandırılan eser, müze envanterinde koruma altına alındı.
