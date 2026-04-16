İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/amos-antik-kentinde-tarihi-kesif-2-bin-200-yillik-kira-sozlesmesi-bulundu-1105045906.html
Amos Antik Kenti'nde tarihi keşif: 2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi bulundu
Sputnik Türkiye
Amos Antik Kenti’ne ait olduğu belirlenen 2 bin 200 yıllık arazi kira sözleşmesi, Helenistik dönemin tarım ve hukuk sistemine ışık tuttu. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
marmaris
muğla
kira
kira anlaşmazlığı
kira davası
kira zam oranı
kira bedeli
kira yardımı
kira sözleşmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105045732_0:137:1417:934_1920x0_80_0_0_04046bf80e13e83c21793d64f914ce6c.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/1098055357.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105045732_0:133:1417:1196_1920x0_80_0_0_c14124619175aeb1ea3b40fbba0f01d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
00:14 16.04.2026
© AA / Marmaris Ticaret OdasıM.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen arazi kira sözleşmesi
M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen arazi kira sözleşmesi
© AA / Marmaris Ticaret Odası
Abone ol
Amos Antik Kenti’ne ait olduğu belirlenen 2 bin 200 yıllık arazi kira sözleşmesi, Helenistik dönemin tarım ve hukuk sistemine ışık tuttu.
Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti’nde MÖ 220–200 yıllarına tarihlendirilen, her iki yüzü yazılı eserin antik döneme ait ayrıntılı bir arazi kira sözleşmesi olduğu ortaya çıktı.
Yazıtta yer alan sözleşmede, yıllık kira bedellerinin yanı sıra her 100 drahmilik kira karşılığında 800 asma ve 40 incir fidanı dikme zorunluluğu bulunduğu belirtiliyor.
Ayrıca fidan dikim derinliklerine ilişkin tarımsal talimatlarla dönemin hukuki düzenini yansıtan cezai şartlar ve tazminat hükümleri de metinde ayrıntılı şekilde yer alıyor.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, eserin aslında Amos’taki Apollon Samnaios kutsal alanına ait olduğu, Orta Çağ’da ise gemilerde denge sağlamak amacıyla balast taşı olarak Fethiye Şövalye Adası’na taşındığı tespit edildi.
Prof. Dr. Fatih Onur tarafından bilim dünyasına kazandırılan eser, müze envanterinde koruma altına alındı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала