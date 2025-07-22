Peru’da 3 bin 800 yıllık antik kent gün yüzüne çıktı: 'Andlar, Amazon ve kıyıları birleştiren kadim bir ticaret merkezi'

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Penico’nun keşfi, Amerika kıtasındaki en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kutsal Caral Kenti’nden sonraki en önemli arkeolojik bulgu olarak değerlendiriliyor. Caral gibi Penico da, pre-Hispanik dönemde karmaşık ticaret ve kültür ağlarının varlığına işaret ediyor.