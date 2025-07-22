Peru’da 3 bin 800 yıllık antik kent gün yüzüne çıktı: 'Andlar, Amazon ve kıyıları birleştiren kadim bir ticaret merkezi'

Peru’da yürütülen arkeolojik kazılar, bölgenin tarihine ışık tutacak önemli bir keşfe daha sahne oldu.
Peru’da yürütülen arkeolojik kazılar, bölgenin tarihine ışık tutacak önemli bir keşfe daha sahne oldu.
Kültür Bakanlığı öncülüğünde sekiz yıldır süren çalışmalar sonucunda, Lima kenti yakınlarında 3 bin 800 yıllık Penico antik kenti gün yüzüne çıkarıldı.
Kültür Bakanlığı öncülüğünde sekiz yıldır süren çalışmalar sonucunda, Lima kenti yakınlarında 3 bin 800 yıllık Penico antik kenti gün yüzüne çıkarıldı.
Uzmanlar, Penico’nun sadece bulunduğu bölge için değil, tüm Güney Amerika için dönemin en önemli kültürel ve ticari merkezlerinden biri olduğuna inanıyor.
Uzmanlar, Penico’nun sadece bulunduğu bölge için değil, tüm Güney Amerika için dönemin en önemli kültürel ve ticari merkezlerinden biri olduğuna inanıyor.
And Dağları, Amazon ormanları ve Pasifik kıyısı arasında stratejik bir noktada konumlanan kent, farklı halkların etkileşim kurmasını sağlayan bir kavşak görevi görmüş.
And Dağları, Amazon ormanları ve Pasifik kıyısı arasında stratejik bir noktada konumlanan kent, farklı halkların etkileşim kurmasını sağlayan bir kavşak görevi görmüş.
Penico’nun keşfi, Amerika kıtasındaki en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kutsal Caral Kenti’nden sonraki en önemli arkeolojik bulgu olarak değerlendiriliyor. Caral gibi Penico da, pre-Hispanik dönemde karmaşık ticaret ve kültür ağlarının varlığına işaret ediyor.
Penico’nun keşfi, Amerika kıtasındaki en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kutsal Caral Kenti’nden sonraki en önemli arkeolojik bulgu olarak değerlendiriliyor. Caral gibi Penico da, pre-Hispanik dönemde karmaşık ticaret ve kültür ağlarının varlığına işaret ediyor.
Kazılarda, antik kentin büyük ve küçük yapılara, konut komplekslerine ve törensel tapınaklara ev sahipliği yaptığı belirlendi. Arkeologlar, bölgenin sadece ticari değil, dini ve toplumsal ritüeller için de bir buluşma noktası olduğunu düşünüyor.
Kazılarda, antik kentin büyük ve küçük yapılara, konut komplekslerine ve törensel tapınaklara ev sahipliği yaptığı belirlendi. Arkeologlar, bölgenin sadece ticari değil, dini ve toplumsal ritüeller için de bir buluşma noktası olduğunu düşünüyor.