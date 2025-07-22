Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/1098055357.html
Peru’da 3 bin 800 yıllık antik kent gün yüzüne çıktı: 'Andlar, Amazon ve kıyıları birleştiren kadim bir ticaret merkezi'
Peru’da 3 bin 800 yıllık antik kent gün yüzüne çıktı: 'Andlar, Amazon ve kıyıları birleştiren kadim bir ticaret merkezi'
Sputnik Türkiye
Perulu arkeologlar, Lima yakınlarında keşfettikleri Penico antik kentinin, kıyıdan Amazon’a kadar uzanan halkları buluşturan 3 bin 800 yıllık bir kültürel ve... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T11:30+0300
2025-07-22T11:30+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
peru
antik kent
keşif
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098054525_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_e138e58990d57dbff6b386b329de58d8.jpg
peru
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098054525_456:0:3185:2047_1920x0_80_0_0_329be42c67cd6095015c2893b657b86d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, fotoğraf, peru, antik kent, keşif
фото, fotoğraf, fotoğraf, peru, antik kent, keşif

Peru’da 3 bin 800 yıllık antik kent gün yüzüne çıktı: 'Andlar, Amazon ve kıyıları birleştiren kadim bir ticaret merkezi'

11:30 22.07.2025
Abone ol
Perulu arkeologlar, Lima yakınlarında keşfettikleri Penico antik kentinin, kıyıdan Amazon’a kadar uzanan halkları buluşturan 3 bin 800 yıllık bir kültürel ve ticari merkez olduğunu açıkladı.
© AA / Klebher Vasquez

Peru’da yürütülen arkeolojik kazılar, bölgenin tarihine ışık tutacak önemli bir keşfe daha sahne oldu.

Peru’da yürütülen arkeolojik kazılar, bölgenin tarihine ışık tutacak önemli bir keşfe daha sahne oldu. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Klebher Vasquez

Peru’da yürütülen arkeolojik kazılar, bölgenin tarihine ışık tutacak önemli bir keşfe daha sahne oldu.

© AA / Klebher Vasquez

Kültür Bakanlığı öncülüğünde sekiz yıldır süren çalışmalar sonucunda, Lima kenti yakınlarında 3 bin 800 yıllık Penico antik kenti gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür Bakanlığı öncülüğünde sekiz yıldır süren çalışmalar sonucunda, Lima kenti yakınlarında 3 bin 800 yıllık Penico antik kenti gün yüzüne çıkarıldı. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Klebher Vasquez

Kültür Bakanlığı öncülüğünde sekiz yıldır süren çalışmalar sonucunda, Lima kenti yakınlarında 3 bin 800 yıllık Penico antik kenti gün yüzüne çıkarıldı.

© AA / Klebher Vasquez

Uzmanlar, Penico’nun sadece bulunduğu bölge için değil, tüm Güney Amerika için dönemin en önemli kültürel ve ticari merkezlerinden biri olduğuna inanıyor.

Uzmanlar, Penico’nun sadece bulunduğu bölge için değil, tüm Güney Amerika için dönemin en önemli kültürel ve ticari merkezlerinden biri olduğuna inanıyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Klebher Vasquez

Uzmanlar, Penico’nun sadece bulunduğu bölge için değil, tüm Güney Amerika için dönemin en önemli kültürel ve ticari merkezlerinden biri olduğuna inanıyor.

© AA / Klebher Vasquez

And Dağları, Amazon ormanları ve Pasifik kıyısı arasında stratejik bir noktada konumlanan kent, farklı halkların etkileşim kurmasını sağlayan bir kavşak görevi görmüş.

And Dağları, Amazon ormanları ve Pasifik kıyısı arasında stratejik bir noktada konumlanan kent, farklı halkların etkileşim kurmasını sağlayan bir kavşak görevi görmüş. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Klebher Vasquez

And Dağları, Amazon ormanları ve Pasifik kıyısı arasında stratejik bir noktada konumlanan kent, farklı halkların etkileşim kurmasını sağlayan bir kavşak görevi görmüş.

© AA / Klebher Vasquez

Penico’nun keşfi, Amerika kıtasındaki en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kutsal Caral Kenti’nden sonraki en önemli arkeolojik bulgu olarak değerlendiriliyor. Caral gibi Penico da, pre-Hispanik dönemde karmaşık ticaret ve kültür ağlarının varlığına işaret ediyor.

Penico’nun keşfi, Amerika kıtasındaki en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kutsal Caral Kenti’nden sonraki en önemli arkeolojik bulgu olarak değerlendiriliyor. Caral gibi Penico da, pre-Hispanik dönemde karmaşık ticaret ve kültür ağlarının varlığına işaret ediyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Klebher Vasquez

Penico’nun keşfi, Amerika kıtasındaki en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kutsal Caral Kenti’nden sonraki en önemli arkeolojik bulgu olarak değerlendiriliyor. Caral gibi Penico da, pre-Hispanik dönemde karmaşık ticaret ve kültür ağlarının varlığına işaret ediyor.

© AA / Klebher Vasquez

Kazılarda, antik kentin büyük ve küçük yapılara, konut komplekslerine ve törensel tapınaklara ev sahipliği yaptığı belirlendi. Arkeologlar, bölgenin sadece ticari değil, dini ve toplumsal ritüeller için de bir buluşma noktası olduğunu düşünüyor.

Kazılarda, antik kentin büyük ve küçük yapılara, konut komplekslerine ve törensel tapınaklara ev sahipliği yaptığı belirlendi. Arkeologlar, bölgenin sadece ticari değil, dini ve toplumsal ritüeller için de bir buluşma noktası olduğunu düşünüyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Klebher Vasquez

Kazılarda, antik kentin büyük ve küçük yapılara, konut komplekslerine ve törensel tapınaklara ev sahipliği yaptığı belirlendi. Arkeologlar, bölgenin sadece ticari değil, dini ve toplumsal ritüeller için de bir buluşma noktası olduğunu düşünüyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала