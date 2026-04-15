Türkiye'de HIV vakalarında artış yaşanıyor: 'Haftada 2-3 hasta geldiği bile oluyor'

Türkiye’de HIV vakalarında artış yaşandığı bildirildi. Uzmanlar, birçok hastanın HIV taşıdığını bilmeden farklı şikayetlerle hastanelere başvurduğunu ve... 15.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-15T20:45+0300

2024 verilerine göre Türkiye’de HIV virüsüyle yaşayan kişi sayısının 45 bini aştığı, ancak tanı almamış vakalar nedeniyle gerçek sayının daha yüksek olabileceği değerlendiriliyor.Uzmanlar, damgalanma korkusunun test yaptırmayı geciktirdiğine dikkat çekti. NTV’ye konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, vakalarda azalma olmadığını, hatta artış eğiliminin sürdüğünü ifade ederek “Haftada 2-3 hasta geldiği bile oluyor” dedi.Dr. Akhan, HIV’in eşler arasında bulaşabildiğine dikkat çekerek, ''Bazen gözde görme kaybı ya da solunum problemleri olabiliyor'' açıklamasında bulundu. HIV’in toplumda kronik bir enfeksiyon olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Akhan, “Bu kronik viral bir enfeksiyon ve tedavisi var” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/evlenmeden-once-hiv-pozitif-oldugunu-esinden-saklayan-kocaya-hapis-cezasi--1103598798.html

türkiye, aids, hiv/aids, aids testi, dünya aids günü, hastalık, hastalık belirtileri, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık