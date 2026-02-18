https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/evlenmeden-once-hiv-pozitif-oldugunu-esinden-saklayan-kocaya-hapis-cezasi--1103598798.html

Evlenmeden önce HIV pozitif olduğunu eşinden saklayan kocaya hapis cezası

Sputnik Türkiye

Evlenmeden önce karısından HIV pozitif olduğunu saklayan kocaya 10 ay hapis cezası verildi. Çiftin boşanma davası hala sürüyor. 18.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-18T12:52+0300

sağlik

hiv

hiv/aids

boşanma

boşanma davası

ceza davası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/1c/1059225369_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e0dcc864bdd7da1485492681a6e8ae28.jpg

İstanbul'da evlenmeden önce HIV pozitif olan koca hakkında 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme kadının yapılan HIV testinin negatif çıktığını ve bu nedenle suçun 'kadına karşı kasten yaralamaya' döndüğünü belirterek kocaya 10 ay hapis cezası verdi. Kararın açıklanmasını da geri bıraktı. HIV pozitif olduğunu sakladıİstanbul'da yaşayan E.K. isimli adam, iki hastanede, 8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023'te yaptırdığı testlerde HIV pozitif olduğunu öğrendi. Ama bu bilgiyi evlenme hazırlığı yaptığı eşinden gizledi. Evlendikten sonra eşinin HIV pozitif olduğunu öğrenen kadın ise dava açtı. 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adam hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava karara bağlandı. Kadın HIV negatif çıkınca suçun vasfı değiştiMahkemede, kadının HIV negatif çıktığı ve koca hakkında atılı suçun vasfının değiştiği belirtilirken adam hakkında 'kadına karşı kasten yaralama' suçundan 10 ay hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasını da geri bıraktı. Dosya, itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi. Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan istinaf, yerel mahkemece verilen kararı hukuka uygun buldu. Çiftin boşanma davası hala sürüyor. İlaçları bulan eşine 'arkadaşımın' diyerek yalan söyledi

2026

hiv, hiv/aids, boşanma, boşanma davası, ceza davası