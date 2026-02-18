https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/evlenmeden-once-hiv-pozitif-oldugunu-esinden-saklayan-kocaya-hapis-cezasi--1103598798.html
Evlenmeden önce HIV pozitif olduğunu eşinden saklayan kocaya hapis cezası
Evlenmeden önce HIV pozitif olduğunu eşinden saklayan kocaya hapis cezası
18.02.2026
İlaçları bulan eşine 'arkadaşımın' diyerek yalan söyledi

E.K, 26 Şubat 2023'te K.K. ile evlenmişti. Nikah işlemleri kapsamında alınan sağlık raporunu, işlerinin yoğun olduğunu söyleyerek eşinden sonra belediyeye teslim eden E.K, hastalığını karısından saklamış, kendisini ilaç kullanırken gören eşine, enfeksiyon nedeniyle bunları aldığını söylemişti. K.K'nin evde temizlik yaptığı sırada eşinin ilaç kutuları ile kıyafetinin cebinde "Hepatit B aşısı yapılması uygundur" yazılı bir not bulması üzerine E.K, ilaçları çantaya arkadaşının koyduğunu söylese de karısıyla tekrar test yaptırmış ve sonucu HIV pozitif çıkmıştı.
İstanbul'da evlenmeden önce HIV pozitif olan koca hakkında 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme kadının yapılan HIV testinin negatif çıktığını ve bu nedenle suçun 'kadına karşı kasten yaralamaya' döndüğünü belirterek kocaya 10 ay hapis cezası verdi. Kararın açıklanmasını da geri bıraktı.
HIV pozitif olduğunu sakladı
İstanbul'da yaşayan E.K. isimli adam, iki hastanede, 8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023'te yaptırdığı testlerde HIV pozitif olduğunu öğrendi. Ama bu bilgiyi evlenme hazırlığı yaptığı eşinden gizledi. Evlendikten sonra eşinin HIV pozitif olduğunu öğrenen kadın ise dava açtı. 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adam hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava karara bağlandı.
Kadın HIV negatif çıkınca suçun vasfı değişti
Mahkemede, kadının HIV negatif çıktığı ve koca hakkında atılı suçun vasfının değiştiği belirtilirken adam hakkında 'kadına karşı kasten yaralama' suçundan 10 ay hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasını da geri bıraktı.
Dosya, itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi. Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan istinaf, yerel mahkemece verilen kararı hukuka uygun buldu. Çiftin boşanma davası hala sürüyor.
İlaçları bulan eşine 'arkadaşımın' diyerek yalan söyledi
E.K, 26 Şubat 2023'te K.K. ile evlenmişti. Nikah işlemleri kapsamında alınan sağlık raporunu, işlerinin yoğun olduğunu söyleyerek eşinden sonra belediyeye teslim eden E.K, hastalığını karısından saklamış, kendisini ilaç kullanırken gören eşine, enfeksiyon nedeniyle bunları aldığını söylemişti. K.K'nin evde temizlik yaptığı sırada eşinin ilaç kutuları ile kıyafetinin cebinde "Hepatit B aşısı yapılması uygundur" yazılı bir not bulması üzerine E.K, ilaçları çantaya arkadaşının koyduğunu söylese de karısıyla tekrar test yaptırmış ve sonucu HIV pozitif çıkmıştı.