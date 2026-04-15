Trump’ın 'yetkinliği' ABD Kongresi'ne taşındı: 'Fiziksel ve zihinsel yeterliliği incelensin'

ABD’de Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Jamie Raskin, Donald Trump’ın görevini yerine getirme yeterliliğinin incelenmesi için komisyon kurulmasını öngören... 15.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-15T11:39+0300

ABD Başkanı Donald Trump’ın görevini yerine getirme kapasitesine ilişkin tartışmalar Kongre gündemine taşındı. Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Jamie Raskin, Trump'ın fiziksel veya zihinsel yeterliliğinin incelenmesini öngören bir komisyon kurulması için yasa teklifi sundu.The Hill gazetesinin haberine göre ABD Kongresi’ne sunulan tasarı, “Başkanın Görev Yetkilerini ve Sorumluluklarını Yerine Getirme Yeterliliği Komisyonu” kurulmasını içeriyor. Meclis üyesi tarafından sunulan teklif, gerekli görülmesi halinde başkanın görevini yerine getirip getiremediğinin belirlenmesi için tıbbi inceleme yapılabilmesine olanak tanıyor.Tasarıya göre, başkanın görevini yerine getiremediğinin tespit edilmesi halinde, ABD Anayasası kapsamında yetkiler başkan yardımcısına devredilebiliyor. Bu süreç, başkan yardımcısı ile kabinenin çoğunluğunun ya da Kongre tarafından oluşturulacak bir organın yazılı bildirimiyle başlatılabiliyor.Raskin, Trump’ın son dönemdeki bazı açıklama ve eylemlerinin kamuoyunda güven kaybına yol açtığını savundu. Bunlar arasında Trump’ın İran'a yönelik “medeniyeti yok etme” tehdidi, Orta Doğu politikalarına ilişkin adımları ve Papa 14. Leo’ya yönelik sözleri yer aldı.Ayrıca Trump’ın kendisini Hz. İsa olarak tasvir eden bir görseli sosyal medyada paylaşması da tartışma yarattı. Söz konusu paylaşım daha sonra silindi.Temsilciler Meclisi’nde yaklaşık 50 Demokrat üyenin destek verdiği tasarının, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre’de kabul edilme ihtimalinin düşük olduğu değerlendiriliyor.ABD’de bir başkanın görevden alınabilmesi için Temsilciler Meclisi’nde salt çoğunluk, Senato’da ise üçte iki çoğunluk gerekiyor.

