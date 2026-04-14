Trump’tan tartışma yaratan iddia: 'Diyet kola kanseri öldürüyor'
ABD Başkanı Donald Trump’ın diyet gazlı içeceklere yönelik görüşleri gündem oldu. Trump’ın, bu içeceklerin vücutta kanser hücrelerini öldürebileceğine dair bir... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T22:16+0300
ABD Başkanı Donald Trump’ın diyet gazlı içeceklere yönelik görüşleri gündem oldu. Trump’ın, bu içeceklerin vücutta kanser hücrelerini öldürebileceğine dair bir teori öne sürdüğü belirtildi.
ABD'de Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri’nin yöneticisi Dr. Mehmet Öz, Donald Trump'ın kola tüketimi hakkında konuştu.
Dr. Öz, Donald Trump'ın oğlunun podcast’inde, “Baban, diyet kolanın onun için iyi olduğunu savunuyor çünkü çimenlere döküldüğünde çimleri öldürüyor, dolayısıyla vücut içindeki kanser hücrelerini de öldürmesi gerektiğini düşünüyor” dedi.
Trump'la yakın zamanda yaşadığı bir anıyı anlatan Dr. Öz, “Geçen gün uçakta, bir konu konuşmak istediği için içeri girdim ve masasında portakallı bir gazlı içecek vardı. Ben de ‘Ciddi misin?’ dedim. O da bana, ‘Biliyorsun, bu şey bana iyi geliyor. Kanser hücrelerini öldürüyor’ dedi'' açıklamasında bulundu.
