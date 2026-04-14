https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/trumptan-tartisma-yaratan-iddia-diyet-kola-kanseri-olduruyor-1105017642.html

Trump’tan tartışma yaratan iddia: 'Diyet kola kanseri öldürüyor'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın diyet gazlı içeceklere yönelik görüşleri gündem oldu. Trump’ın, bu içeceklerin vücutta kanser hücrelerini öldürebileceğine dair bir... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T22:16+0300

dünya

abd

donald trump

kola

kanser

kanser tedavisi

kanser ilacı

kan testiyle kanser teşhisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105017463_0:4:895:507_1920x0_80_0_0_9855c597392b63cb4f127436f873d9a2.jpg

ABD'de Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri’nin yöneticisi Dr. Mehmet Öz, Donald Trump'ın kola tüketimi hakkında konuştu.Dr. Öz, Donald Trump'ın oğlunun podcast’inde, “Baban, diyet kolanın onun için iyi olduğunu savunuyor çünkü çimenlere döküldüğünde çimleri öldürüyor, dolayısıyla vücut içindeki kanser hücrelerini de öldürmesi gerektiğini düşünüyor” dedi.Trump'la yakın zamanda yaşadığı bir anıyı anlatan Dr. Öz, “Geçen gün uçakta, bir konu konuşmak istediği için içeri girdim ve masasında portakallı bir gazlı içecek vardı. Ben de ‘Ciddi misin?’ dedim. O da bana, ‘Biliyorsun, bu şey bana iyi geliyor. Kanser hücrelerini öldürüyor’ dedi'' açıklamasında bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

