https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/trumptan-tartisma-yaratan-iddia-diyet-kola-kanseri-olduruyor-1105017642.html
Trump’tan tartışma yaratan iddia: 'Diyet kola kanseri öldürüyor'
Sputnik Türkiye
2026-04-14T22:16+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105017463_0:4:895:507_1920x0_80_0_0_9855c597392b63cb4f127436f873d9a2.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/amerikan-basini-trumpin-davranislari-ve-aciklamalari-akil-sagligi-tartismasini-alevlendirdi-1105000151.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105017463_107:0:790:512_1920x0_80_0_0_cf97659ad33eb38b1ba7e90b7ca7296d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ABD Başkanı Donald Trump’ın diyet gazlı içeceklere yönelik görüşleri gündem oldu. Trump’ın, bu içeceklerin vücutta kanser hücrelerini öldürebileceğine dair bir teori öne sürdüğü belirtildi.
ABD'de Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri’nin yöneticisi Dr. Mehmet Öz, Donald Trump'ın kola tüketimi hakkında konuştu.
Dr. Öz, Donald Trump'ın oğlunun podcast’inde, “Baban, diyet kolanın onun için iyi olduğunu savunuyor çünkü çimenlere döküldüğünde çimleri öldürüyor, dolayısıyla vücut içindeki kanser hücrelerini de öldürmesi gerektiğini düşünüyor” dedi.
Trump'la yakın zamanda yaşadığı bir anıyı anlatan Dr. Öz, “Geçen gün uçakta, bir konu konuşmak istediği için içeri girdim ve masasında portakallı bir gazlı içecek vardı. Ben de ‘Ciddi misin?’ dedim. O da bana, ‘Biliyorsun, bu şey bana iyi geliyor. Kanser hücrelerini öldürüyor’ dedi'' açıklamasında bulundu.