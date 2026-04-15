Sivas’ta okullara saldırı iddiası: 17 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı
Sivas’ta okullara saldırı iddiası: 17 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sivas Valiliği, sosyal medyada okullara yönelik saldırı olabileceğine dair yapılan paylaşımlar üzerine 17 yaşındaki bir öğrencinin gözaltına alındığını... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T22:44+0300
2026-04-15T22:44+0300
2026-04-15T22:44+0300
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıların ardından, Sivas’ta okullara yönelik yeni bir saldırı olacağı iddiası sosyal medyada gündeme geldi.Yapılan çalışmalar sonucunda paylaşımları yaptığı belirlenen kişinin, 2009 doğumlu ve 10. sınıf öğrencisi E.A. olduğu tespit edildi. Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ikametinde gözaltına alındı.Açıklamada, sosyal medyada yayılan ve halk arasında korkuyla paniğe neden olabilecek asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması istendi.
türki̇ye
türkiye, okul, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, bombalı saldırı, eğitim, yüz yüze eğitim
türkiye, okul, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, bombalı saldırı, eğitim, yüz yüze eğitim
Sivas’ta okullara saldırı iddiası: 17 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı
Sivas Valiliği, sosyal medyada okullara yönelik saldırı olabileceğine dair yapılan paylaşımlar üzerine 17 yaşındaki bir öğrencinin gözaltına alındığını açıkladı.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıların ardından, Sivas’ta okullara yönelik yeni bir saldırı olacağı iddiası sosyal medyada gündeme geldi.
Yapılan çalışmalar sonucunda paylaşımları yaptığı belirlenen kişinin, 2009 doğumlu ve 10. sınıf öğrencisi E.A. olduğu tespit edildi. Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ikametinde gözaltına alındı.
Açıklamada, sosyal medyada yayılan ve halk arasında korkuyla paniğe neden olabilecek asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması istendi.