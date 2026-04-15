Sivas’ta okullara saldırı iddiası: 17 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı

Sivas Valiliği, sosyal medyada okullara yönelik saldırı olabileceğine dair yapılan paylaşımlar üzerine 17 yaşındaki bir öğrencinin gözaltına alındığını... 15.04.2026, Sputnik Türkiye

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıların ardından, Sivas’ta okullara yönelik yeni bir saldırı olacağı iddiası sosyal medyada gündeme geldi.Yapılan çalışmalar sonucunda paylaşımları yaptığı belirlenen kişinin, 2009 doğumlu ve 10. sınıf öğrencisi E.A. olduğu tespit edildi. Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ikametinde gözaltına alındı.Açıklamada, sosyal medyada yayılan ve halk arasında korkuyla paniğe neden olabilecek asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması istendi.

