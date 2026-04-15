DMM'den Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılarla ilgili iddialara yalanlama: Gerçekle hiçbir bağı bulunmamaktadır
DMM'den Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılarla ilgili iddialara yalanlama: Gerçekle hiçbir bağı bulunmamaktadır
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Kahramanmaraş'taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı' ve 'Şanlıurfa'daki saldırganın olaydan bir... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T22:42+0300
2026-04-15T22:42+0300
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformları üzerinden Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırılara ilişkin paylaşımların, yalnızca birer bilgi kirliliği değil, toplumsal hassasiyetleri istismar ederek 'kaos ortamı oluşturmayı', 'devlet kurumlarını hedef göstermeyi' ve 'milletin devletine olan güven bağını zedelemeyi amaçlayan' açık birer algı operasyonu olduğunu bildirdi.DMM'den yapılan çıklamada, şunlar kaydedildi:
kahramanmaraş, şanlıurfa, dezenformasyonla mücadele merkezi
kahramanmaraş, şanlıurfa, dezenformasyonla mücadele merkezi
DMM'den Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılarla ilgili iddialara yalanlama: Gerçekle hiçbir bağı bulunmamaktadır
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Kahramanmaraş'taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı' ve 'Şanlıurfa'daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı' yönündeki iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformları üzerinden Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırılara ilişkin paylaşımların, yalnızca birer bilgi kirliliği değil, toplumsal hassasiyetleri istismar ederek 'kaos ortamı oluşturmayı', 'devlet kurumlarını hedef göstermeyi' ve 'milletin devletine olan güven bağını zedelemeyi amaçlayan' açık birer algı operasyonu olduğunu bildirdi.
DMM'den yapılan çıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformları üzerinden Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim hadiselere ilişkin paylaşılan 'Kahramanmaraş'taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı' ve 'Şanlıurfa'daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçekle hiçbir bağı bulunmamaktadır.
Toplumsal huzurumuzu ve kamu düzenini hedef alarak kasıtlı biçimde gerçek dışı bilgi yayan, dezenformasyon aracılığıyla halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bu odaklara yönelik gerekli adli süreçler titizlikle ve ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun her türlü provokatif girişime karşı yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."