İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
DMM'den Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılarla ilgili iddialara yalanlama: Gerçekle hiçbir bağı bulunmamaktadır
DMM'den Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılarla ilgili iddialara yalanlama: Gerçekle hiçbir bağı bulunmamaktadır
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Kahramanmaraş'taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı' ve 'Şanlıurfa'daki saldırganın olaydan bir... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T22:42+0300
22:42 15.04.2026
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Kahramanmaraş'taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı' ve 'Şanlıurfa'daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı' yönündeki iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformları üzerinden Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırılara ilişkin paylaşımların, yalnızca birer bilgi kirliliği değil, toplumsal hassasiyetleri istismar ederek 'kaos ortamı oluşturmayı', 'devlet kurumlarını hedef göstermeyi' ve 'milletin devletine olan güven bağını zedelemeyi amaçlayan' açık birer algı operasyonu olduğunu bildirdi.
DMM'den yapılan çıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformları üzerinden Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim hadiselere ilişkin paylaşılan 'Kahramanmaraş'taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı' ve 'Şanlıurfa'daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçekle hiçbir bağı bulunmamaktadır.

Toplumsal huzurumuzu ve kamu düzenini hedef alarak kasıtlı biçimde gerçek dışı bilgi yayan, dezenformasyon aracılığıyla halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bu odaklara yönelik gerekli adli süreçler titizlikle ve ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun her türlü provokatif girişime karşı yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2026
TÜRKİYE
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okul saldırılarıyla ilgili açıklama
22:06
