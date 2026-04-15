Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan çekildiğini resmen duyurdu
Moldova'nın, Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan çekildiğini resmen ilan ettiği bildirildi. 15.04.2026, Sputnik Türkiye
15:21 15.04.2026
© Sputnik / Максим Блинов — Moldova, Kişinev Hükümet Binası
Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihay Popşoy, Kişinev’in Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan (BDT) çekildiğini resmen duyurduğunu ve bir yıl sonra topluluğun bir parçası olmayacağını açıkladı.
Popşoy, “Anlaşmaların fesih kararlarının imzalanmasının ardından, 8 Nisan'da Minsk'teki sekreterliğe bildirim gönderildi ve teslim alındığı teyit edildi” dedi ve ekledi:

Moldova önümüzdeki yıl 8 Nisan’da topluluktan tamamen ayrılmış olacak.

Kişinev 2022'den bu yana BDT ve gözlemci statüsünde bulunduğu Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) toplantılarını yok sayıyor. Mevcut hükümet ihracatı Batı pazarlarına yönlendirmeye karar verdi ve bu nedenle Moldova hukuk altyapısını Avrupa standartlarına uygun hale getiriyor.
Bununla birlikte ülke içindeki muhalefet bu devlet politikasını eleştirerek, çalışan göçmenler ve ekonomik bağlar açısından risklere dikkat çekiyor. Eski Moldova Cumhurbaşkanı, Sosyalistlerin lideri İgor Dodon, mevcut iktidarın politikasının ulusal çıkarlarla çeliştiğini ve vatandaşların çoğunluğunun isteklerine uymadığını açıklamıştı.
