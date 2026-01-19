https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/moldova-bdtden-cikis-surecini-resmen-baslatti-1102865697.html

Moldova, BDT’den çıkış sürecini resmen başlattı

Sputnik Türkiye

Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popșoi, ülkesinin Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan (BDT) tamamen ayrılması için gerekli hukuki süreci başlattıklarını açıkladı. 19.01.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1e/1097466476_0:61:1179:724_1920x0_80_0_0_7a8ee6f0ac9df722fca305fbd4a19a39.png

Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popșoi, Radio Moldova’ya yaptığı açıklamada ülkesinin Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) kuruluşunu düzenleyen üç temel anlaşmayı feshetmek için gerekli prosedürleri başlattığını, kararın parlamentonun onayı ve Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun imzasının ardından yürürlüğe gireceğini söyledi.Bakan, anlaşmaların feshiyle ilgili belgelerin yeni yasama döneminin başlamasından sonra parlamentoya sunulacağını ve belgelerin şubat ortasına kadar görüşülebileceğini belirtti. Meclisin onay vermesi ve ardından Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun da belgeleri imzalaması durumunda, Moldova BDT’den resmen ayrılmış olacak.Moldova, 2022 yılından bu yana BDT toplantılarına ve gözlemci statüsüne sahip olduğu Avrasya Ekonomik Birliği etkinliklerine katılmıyor. Ülke yönetimi, dış politikasında ve ticaret yöneliminde Batı’ya entegrasyonu ön plana çıkaran bir çizgi izliyor.Cumhurbaşkanı Maia Sandu daha önce yaptığı açıklamalarda, Moldova’nın uluslararası hukuk çerçevesini Avrupa standartlarına ve Avrupa Birliği’ne entegrasyon hedeflerine uygun şekilde değiştirmeye devam ettiğini ifade etmişti.

