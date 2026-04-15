Fransa, sömürge döneminde alınan eserleri iade edecek
Fransa'da kabul edilen yeni yasa ile sömürge döneminde alınan kültürel eserlerin iadesinin önü açıldı. Kararın, özellikle Afrika ülkeleriyle ilişkilerde yeni...
2026-04-15T19:07+0300
Fransa Ulusal Meclisi’nin, eski sömürgelerden alınan kültürel varlıkların iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını oy birliğiyle kabul ettiği aktarıldı.Daha önce Senato tarafından da onaylanan düzenlemenin, özellikle Cezayir, Mali ve Benin gibi ülkelerden gelen iade taleplerine yanıt vermeyi amaçladığı ifade edildi.Yasanın, 1815 ile 1972 yılları arasında alınan eserleri kapsadığı belirtildi.İade süreci nasıl işleyecek?Yeni düzenlemeye göre, eserlerin iadesi için ilgili ülkenin resmi başvuruda bulunması ve eserleri koruyup sergileme taahhüdü vermesi gerekiyor.Başvuruların, eserlerin zorla veya yasa dışı şekilde alındığını kanıtlayan delillerle birlikte değerlendirileceği ifade edildi.Ancak askeri eşyalar, kamu arşivleri ve arkeolojik kazı paylarının kapsam dışında tutulduğu kaydedildi.Uzun süredir beklenen kararYasanın, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yıllar önce yaptığı açıklamaların ardından hayata geçirildiği belirtildi.Macron’un daha önce "Afrika mirası sadece Avrupa müzelerinde kalmamalı" diyerek iade sürecine destek verdiği aktarıldı.Fransa’nın yakın dönemde Fildişi Sahili’ne kutsal bir davulu iade ettiği ve bu adımın yeni sürecin habercisi olduğu ifade edildi.
