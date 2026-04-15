Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/smyrna-antik-kenti-kokenli-mermer-heykel-basi-topraklarina-geri-dondu--1105027344.html
Smyrna Antik Kenti kökenli mermer heykel başı topraklarına geri döndü
Sputnik Türkiye
Smyrna Antik Kenti kökenli mermer heykel başı ABD'den Türkiye'ye iade edildi. Heykel başı Milattan sonra 5. yüzyıla ait. 15.04.2026, Sputnik Türkiye
yaşam
tarihi eser
tarihi eser kaçakçılığı
kültür bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0f/1105027004_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_81db20a32c6269eed43e9010ddf025cb.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
SON HABERLER
1920
1080
1920
1440
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0f/1105027004_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_176f49ee88b49fc998a7e45ecff333e0.jpg
1920
1920
10:48 15.04.2026
© Kültür ve Turizm Bakanlığı
Abone ol
Smyrna Antik Kenti kökenli mermer heykel başı ABD'den Türkiye'ye iade edildi. Heykel başı Milattan sonra 5. yüzyıla ait.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Smyrna Antik Kenti kökenli mermer heykel başının 'topraklarına geri döndüğünü' açıkladı. ABD'de bulunan 1934 yılında Smyrna Agora kazılarından çıkarıldığı tespit edilen eser, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.

Evine kavuşturduk

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
"Müjdeli bir haberimiz daha var. ABD'nin Denver kentindeki Denver Art Museum koleksiyonunda bulunan ve Smyrna Antik Kenti kökenli olduğu bilimsel verilerle teyit edilen mermer heykel başının iadesini sağladık.
1934 tarihli raporlar ve uzman incelemeleriyle Smyrna Agora kazılarından geldiği ve Theodosius Dönemine ait olduğu belirlenen eser, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmıştı. Denver Sanat Müzesiyle kurulan işbirliği ve yapıcı diyalog sayesinde eserimizi evine kavuşturduk. Milattan sonra 5. yüzyıla tarihlenen eser bugün İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Bu süreçte emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültürel mirasımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz."
YAŞAM
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
Sohbetler
