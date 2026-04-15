Smyrna Antik Kenti kökenli mermer heykel başı topraklarına geri döndü
Smyrna Antik Kenti kökenli mermer heykel başı ABD'den Türkiye'ye iade edildi. Heykel başı Milattan sonra 5. yüzyıla ait. 15.04.2026, Sputnik Türkiye
tarihi eser
tarihi eser kaçakçılığı
kültür bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Smyrna Antik Kenti kökenli mermer heykel başının 'topraklarına geri döndüğünü' açıkladı. ABD'de bulunan 1934 yılında Smyrna Agora kazılarından çıkarıldığı tespit edilen eser, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek. Evine kavuşturdukBakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Müjdeli bir haberimiz daha var. ABD'nin Denver kentindeki Denver Art Museum koleksiyonunda bulunan ve Smyrna Antik Kenti kökenli olduğu bilimsel verilerle teyit edilen mermer heykel başının iadesini sağladık.1934 tarihli raporlar ve uzman incelemeleriyle Smyrna Agora kazılarından geldiği ve Theodosius Dönemine ait olduğu belirlenen eser, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmıştı. Denver Sanat Müzesiyle kurulan işbirliği ve yapıcı diyalog sayesinde eserimizi evine kavuşturduk. Milattan sonra 5. yüzyıla tarihlenen eser bugün İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Bu süreçte emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültürel mirasımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz."
tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, kültür bakanlığı
