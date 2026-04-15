Akademisyen Kılıç: Orban, Brüksel'in Washington güdümlü konsensüse kaymasını yavaşlatıyordu

“Rusya ve Çin, küresel enerji piyasaları, altyapı yatırımları ve tedarik zincirleri açısından Avrupa ile ABD için asimetrik bir anlam taşıyor. Washington'ın bu aktörlerle ilişkiyi öncelikle jeopolitik bir tehdit olarak çerçevelemesi ile Avrupa'nın bu ilişkiyi öncelikle ekonomik bir zorunluluk olarak deneyimlemesi arasında yapısal bir uçurum var. AB ülkeleri bu uçurumu görmezden gelip dış politikalarını ABD'nin risk algısına göre kalibre ettiklerinde, asıl maliyeti kendileri ödüyor. Orban bu bağlamda önemli bir işlev görüyordu. Müzakere masasında sürekli bir sürtünme noktası yaratarak, Brüksel'in Washington güdümlü konsensüse kaymasını yavaşlatıyordu. Avrupa'nın kendi çıkarlarına dayalı, özerk bir dış politika refleksinin canlı tutulmasına katkı sunuyordu. Çatlak ses ile dengeleyici ses arasındaki fark, çoğunlukla kim kazandığına bakılarak geriye dönük yazılır. Bu işlevsel sürtünme sayesinde AB ve NATO, Orban iktidarı döneminde görece daha çoğulcu bir işleyişe sahipti. “