Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Sumi Bölgesi'nde Ukrayna ordusundan birkaç tabur kayıp
Sputnik Türkiye
14.04.2026, Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
16:41 14.04.2026
© REUTERS / StringerUkrayna askerleri
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2026
© REUTERS / Stringer
Abone ol
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 158. Ayrı Mekanize Tugayı’ndan birkaç taburun Sumi Bölgesi’ndeki ormanlık alanda kayıp olduğu öğrenildi.
Rus güvenlik güçlerinden bir kaynağın Sputnik’e açıkladığı üzere, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 158. Ayrı Mekanize Tugayı’ndan birkaç tabur Sumi Bölgesi’nde, Pisarevka köyünün kuzeyindeki ormanlarda kayboldu.
Kaynak, “Etkisiz hale getirilen Ukraynalı aşırı milliyetçilerin ölüm ilanları, 158. Ayrı Mekanize Tugayı’ndan birkaç taburun Pisarevka'nın kuzeyindeki ormanlık alanda kaybolduğunu gösteriyor" diye konuştu.
Ayrıca Sumi Bölgesi’nin güneydoğusunda, özellikle Miropolye köyündeki durumun da Ukrayna birlikleri için kötüleştiğini anlatan kaynak, Ukrayna askerlerinin dul eşlerinin, kocalarının cesetlerinin burada biriktirildiğinden şikayet ettiğini sözlerine ekledi.
Düşmanın ayrıca Sumi Bölgesi’nde ele geçirilen Miropolskoye yerleşimindeki mevzilerinden geri çekildiğini anlatan asker, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 14. Kolordusu komutanlığı, ‘kuzeylilerin’ Miropolskoye yerleşimini kurtardığını ve 21. Ayrı Mekanize Tugayı’ndan birliklerin Ukrayna’nın derinliklerine çekildiğini resmen kabul etti” ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2026
UKRAYNA KRİZİ
13:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала