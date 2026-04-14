Sumi Bölgesi'nde Ukrayna ordusundan birkaç tabur kayıp
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 158. Ayrı Mekanize Tugayı'ndan birkaç taburun Sumi Bölgesi'ndeki ormanlık alanda kayıp olduğu öğrenildi. 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T16:41+0300
Sumi Bölgesi'nde Ukrayna ordusundan birkaç tabur kayıp
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 158. Ayrı Mekanize Tugayı’ndan birkaç taburun Sumi Bölgesi’ndeki ormanlık alanda kayıp olduğu öğrenildi.
Rus güvenlik güçlerinden bir kaynağın Sputnik’e açıkladığı üzere, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 158. Ayrı Mekanize Tugayı’ndan birkaç tabur Sumi Bölgesi’nde, Pisarevka köyünün kuzeyindeki ormanlarda kayboldu.
Kaynak, “Etkisiz hale getirilen Ukraynalı aşırı milliyetçilerin ölüm ilanları, 158. Ayrı Mekanize Tugayı’ndan birkaç taburun Pisarevka'nın kuzeyindeki ormanlık alanda kaybolduğunu gösteriyor" diye konuştu.
Ayrıca Sumi Bölgesi’nin güneydoğusunda, özellikle Miropolye köyündeki durumun da Ukrayna birlikleri için kötüleştiğini anlatan kaynak, Ukrayna askerlerinin dul eşlerinin, kocalarının cesetlerinin burada biriktirildiğinden şikayet ettiğini sözlerine ekledi.
Düşmanın ayrıca Sumi Bölgesi’nde ele geçirilen Miropolskoye yerleşimindeki mevzilerinden geri çekildiğini anlatan asker, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 14. Kolordusu komutanlığı, ‘kuzeylilerin’ Miropolskoye yerleşimini kurtardığını ve 21. Ayrı Mekanize Tugayı’ndan birliklerin Ukrayna’nın derinliklerine çekildiğini resmen kabul etti” ifadelerini kullandı.