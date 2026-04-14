https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/sumi-bolgesinde-ukrayna-ordusundan-birkac-tabur-kayip-1105012325.html

Sumi Bölgesi'nde Ukrayna ordusundan birkaç tabur kayıp

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 158. Ayrı Mekanize Tugayı’ndan birkaç taburun Sumi Bölgesi’ndeki ormanlık alanda kayıp olduğu öğrenildi. 14.04.2026, Sputnik Türkiye

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

sumi bölgesi

ukrayna silahlı kuvvetleri

askeri birlik

kayıp

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105012395_0:73:1185:740_1920x0_80_0_0_1b4b56644c11c2d5fa959e7057701239.png

Rus güvenlik güçlerinden bir kaynağın Sputnik’e açıkladığı üzere, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 158. Ayrı Mekanize Tugayı’ndan birkaç tabur Sumi Bölgesi’nde, Pisarevka köyünün kuzeyindeki ormanlarda kayboldu.Kaynak, “Etkisiz hale getirilen Ukraynalı aşırı milliyetçilerin ölüm ilanları, 158. Ayrı Mekanize Tugayı’ndan birkaç taburun Pisarevka'nın kuzeyindeki ormanlık alanda kaybolduğunu gösteriyor" diye konuştu.Ayrıca Sumi Bölgesi’nin güneydoğusunda, özellikle Miropolye köyündeki durumun da Ukrayna birlikleri için kötüleştiğini anlatan kaynak, Ukrayna askerlerinin dul eşlerinin, kocalarının cesetlerinin burada biriktirildiğinden şikayet ettiğini sözlerine ekledi.Düşmanın ayrıca Sumi Bölgesi’nde ele geçirilen Miropolskoye yerleşimindeki mevzilerinden geri çekildiğini anlatan asker, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 14. Kolordusu komutanlığı, ‘kuzeylilerin’ Miropolskoye yerleşimini kurtardığını ve 21. Ayrı Mekanize Tugayı’ndan birliklerin Ukrayna’nın derinliklerine çekildiğini resmen kabul etti” ifadelerini kullandı.

rusya

sumi bölgesi

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

