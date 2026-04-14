Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım tesisleri vuruldu

Sputnik Türkiye

Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak son bir günde Ukrayna’da militanları besleyen enerji ve... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T13:06+0300

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapı tesislerini, uzun menzilli İHA’ların depolandığı yerleri, yakıt ve bakım malzemeleri depolarını, ayrıca 142 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Son 24 saat içinde toplam bin 180 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 21 zırhlı savaş aracı, bir çoklu roketatarı, 19 topu ile 95 savaş otomobili imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 14 güdümlü uçak bombasını, 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 391 uçak tipi İHA'yı engelledi.

