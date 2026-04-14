https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/su-tukenmis-baraj-doluluk-orani-yuzde-1in-altina-dusmustu-yagislar-etkili-oldu-doluluk-orani-yuzde-1105001421.html
Su tükenmiş, baraj doluluk oranı yüzde 1'in altına düşmüştü: Yağışlar etkili oldu, doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı
Bursa'nın içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 96,4 olarak ölçüldü. 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T15:02+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099693935_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3cfb8b290f4db0c6121d30f59b3ab0cb.jpg
Bursa'nın içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 96,4 olarak ölçüldü.Bursa'nın barajları doldu mu?Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu ve Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmının içme suyu ihtiyacını karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajları, kurak geçen yaz mevsiminin ardından özellikle bu kış etkili olan yağışlarla yeniden canlandı.Ekim'de su bitmiştiGeçen yılın ekim ayında doluluk oranı yüzde 1'in altına düşen, şebekeye su aktarımının yapılamadığı ve bir süre 12'şer saatlik planlı su kesintilerinin uygulandığı kentteki iki baraj, Uludağ'dan gelen kar suları ve bölgede etkili olan yağışlarla besleniyor.Kente düşen son yağışlarla Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 96,4 olarak ölçüldü.Tam kapasiteye ulaşan Doğancı Barajı'nın tahliye kapaklarının açıldığı görüldü.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099693935_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d601a83faf292e071698b139bb1a2133.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
