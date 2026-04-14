Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/su-tukenmis-baraj-doluluk-orani-yuzde-1in-altina-dusmustu-yagislar-etkili-oldu-doluluk-orani-yuzde-1105001421.html
Su tükenmiş, baraj doluluk oranı yüzde 1'in altına düşmüştü: Yağışlar etkili oldu, doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı
Sputnik Türkiye
Bursa'nın içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 96,4 olarak ölçüldü. 14.04.2026, Sputnik Türkiye
yaşam
bursa
bursa büyükşehir belediyesi su ve kanalizasyon i̇daresi (buski̇)
bursa belediyesi
bursa büyükşehir belediyesi
su
baraj
baraj doluluk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099693935_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3cfb8b290f4db0c6121d30f59b3ab0cb.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/su-sehri-bursada-su-tukendi-baraj-doluluk-orani-yuzde-1in-altina-dustu-sadece-yarim-gun-su-1099956176.html
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099693935_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d601a83faf292e071698b139bb1a2133.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bursa, bursa büyükşehir belediyesi su ve kanalizasyon i̇daresi (buski̇), bursa belediyesi, bursa büyükşehir belediyesi, su, baraj, baraj doluluk
15:02 14.04.2026
© AABursa baraj doluluk oranı
© AA
Abone ol
Bursa'nın içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 96,4 olarak ölçüldü.
Bursa'nın barajları doldu mu?

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu ve Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmının içme suyu ihtiyacını karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajları​​​​​​​, kurak geçen yaz mevsiminin ardından özellikle bu kış etkili olan yağışlarla yeniden canlandı.

Ekim'de su bitmişti

Geçen yılın ekim ayında doluluk oranı yüzde 1'in altına düşen, şebekeye su aktarımının yapılamadığı ve bir süre 12'şer saatlik planlı su kesintilerinin uygulandığı kentteki iki baraj, Uludağ'dan gelen kar suları ve bölgede etkili olan yağışlarla besleniyor.
Kente düşen son yağışlarla Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 96,4 olarak ölçüldü.
Tam kapasiteye ulaşan Doğancı Barajı'nın tahliye kapaklarının açıldığı görüldü.
Bursa baraj doluluk oranı 6 Ekim - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2025
TÜRKİYE
'Su şehri' Bursa'da su tükendi, baraj doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü: Sadece yarım gün su veriliyor
6 Ekim 2025, 15:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала