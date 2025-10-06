https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/su-sehri-bursada-su-tukendi-baraj-doluluk-orani-yuzde-1in-altina-dustu-sadece-yarim-gun-su-1099956176.html
'Su şehri' Bursa'da su tükendi, baraj doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü: Sadece yarım gün su veriliyor
'Su şehri' Bursa'da su tükendi, baraj doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü: Sadece yarım gün su veriliyor
Bursa'da barajlardaki su oranı yüzde birin altına indi. Kentte merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak planlı su kesintileri uygulanıyor.
Bursa'nın ne kadar suyu kaldı? Bursa baraj doluluk oranları 6 Ekim
15:00 06.10.2025 (güncellendi: 16:23 06.10.2025)
Bursa'da barajlardaki su oranı yüzde birin altına indi. Kentte merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak planlı su kesintileri uygulanıyor.
Evliya Çelebi’nin ‘sudan ibarettir’ dediği Bursa susuz kaldı. Bursa'nın ana su kaynaklarında su neredeyse bitti.
Bursa'nın ne kadar suyu kaldı? Bursa baraj doluluk oranları 6 Ekim
Bursa'nın ana su kaynağı Doğancı ve Nilüfer barajlarında kuraklık nedeniyle doluluk ortalama yüzde 0,54'e geriledi.
Kentin içme suyunun en önemli kısmını karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarının ortalama doluluk oranı her geçen gün azalıyor.
Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan iki baraj, tamamen kuruma noktasına geldi.
21 Eylül'den bu yana su hızla tükendi
21 Eylül'de yüzde 5,08 olan iki barajın doluluk ortalaması, 5 Ekim itibarıyla 0,54 olarak ölçüldü.
Barajlardaki suyun bitme noktasına gelmesi üzerine, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saat süreyle planlı su kesintisi uyguluyor.