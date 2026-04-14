https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/sirp-milletvekili-macaristan-secimlerini-degerlendirdi-kureselci-derin-devlet-uyumlu-calisti-1104989819.html
Sırp milletvekili Macaristan seçimlerini değerlendirdi: Küreselci derin devlet uyumlu çalıştı
Sputnik Türkiye
Sırbistan Parlamentosu milletvekili ve siyaset bilimci Pavic, küreselci sivil toplum kuruluşlarının Brüksel ve Kiev yönetiminin desteğiyle Macaristan... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T00:23+0300
görüş
avrupa
aleksandar pavic
peter magyar
ursula von der leyen
macaristan
brüksel
kiev
stk
george soros
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104963676_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53142953b19fcda3b5c7c81e9b25cf1c.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/magyar-macaristan-tekrar-avrupa-ulkesi-olmak-avrupaya-donmek-istiyor-1104961844.html
macaristan
brüksel
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104963676_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c6dfddec10765ce11abcedd950c45987.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, aleksandar pavic, peter magyar, ursula von der leyen, macaristan, brüksel, kiev, stk, george soros, ukrayna, viktor orban
Sırbistan Parlamentosu milletvekili ve siyaset bilimci Aleksandar Pavic, Sputnik’e demecinde küreselci sivil toplum kuruluşlarının Brüksel ve Kiev yönetiminin desteğiyle Macaristan parlamentosu seçimlerinin seyrini etkilediğini belirtti.
Bunun çeşitli yöntemlerle yapıldığını anlatan Pavic, “Brüksel, Peter Magyar'a tüm propaganda makinesinin gücünü sunarken, Budapeşte'ye Avrupa fonlarından finansal akışı sınırlandırdı, Kiev ise Macaristan'ı petrolden yoksun bırakmaya çalıştı” diye konuştu.
Sırp uzman, "Soros'un en bilinen sembolü olduğu küreselci derin devlet uyumlu çalıştı, Brüksel, Ursula von der Leyen ve diğer küreselci aktörler, onların STK'ları, başından sonuna kadar onların projesi olan Ukrayna, tüm bu güçler Orban'a ve partisine karşı birbirleriyle işbirliği yaptı” ifadelerini kullandı.
Soros'un Magyar'a tebriğinde ‘yolsuzluğa ve yabancı müdahaleye kararlı tutum’ ifadelerini kullanmasının dikkat çekici olduğunu hatırlatan Pavic, “Soros, bu şekilde Moskova’nın politikasına atıfta bulunuyor ancak bunu destekleyecek hiçbir kanıt sunmuyor. Macaristan'daki seçim kampanyası boyunca Rusofobi duyguları aktif biçimde kışkırtıldı ve bunun zirvesi, Magyar yanlılarının ‘Ruslar, evinize gidin’ diye slogan attığı miting oldu” vurgusunu yaptı.
Pavic, sözlerini şöyle sürdürdü:
Algoritma ve sosyal medya manipülasyonlarının ne ölçeklere ulaştığını henüz öğreneceğiz. Bu artık yerleşik bir uygulama, Moldova'da bunu gördük. Ancak bu kez karşılarında çok güçlü olan Orban vardı ve böyle bir adayla mücadele etmek zordu. Onların elinde algoritmalar var, Macaristan ekonomisini etkilemek ve ülkenin 'AB'nin beyaz kuzgunu’ haline geldiği ve şimdi yerine dönmesi gerektiği bir atmosfer yaratmak için kullandıkları finansal kaldıraçlar var. Ve iddiaya göre bu, yalnızca Orban iktidarı kaybettiğinde mümkün olacaktı.