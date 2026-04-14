Sırp milletvekili Macaristan seçimlerini değerlendirdi: Küreselci derin devlet uyumlu çalıştı

Sputnik Türkiye

Sırbistan Parlamentosu milletvekili ve siyaset bilimci Pavic, küreselci sivil toplum kuruluşlarının Brüksel ve Kiev yönetiminin desteğiyle Macaristan... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T00:23+0300

Sırbistan Parlamentosu milletvekili ve siyaset bilimci Aleksandar Pavic, Sputnik’e demecinde küreselci sivil toplum kuruluşlarının Brüksel ve Kiev yönetiminin desteğiyle Macaristan parlamentosu seçimlerinin seyrini etkilediğini belirtti.Bunun çeşitli yöntemlerle yapıldığını anlatan Pavic, “Brüksel, Peter Magyar'a tüm propaganda makinesinin gücünü sunarken, Budapeşte'ye Avrupa fonlarından finansal akışı sınırlandırdı, Kiev ise Macaristan'ı petrolden yoksun bırakmaya çalıştı” diye konuştu.Sırp uzman, "Soros'un en bilinen sembolü olduğu küreselci derin devlet uyumlu çalıştı, Brüksel, Ursula von der Leyen ve diğer küreselci aktörler, onların STK'ları, başından sonuna kadar onların projesi olan Ukrayna, tüm bu güçler Orban'a ve partisine karşı birbirleriyle işbirliği yaptı” ifadelerini kullandı.Soros'un Magyar'a tebriğinde ‘yolsuzluğa ve yabancı müdahaleye kararlı tutum’ ifadelerini kullanmasının dikkat çekici olduğunu hatırlatan Pavic, “Soros, bu şekilde Moskova’nın politikasına atıfta bulunuyor ancak bunu destekleyecek hiçbir kanıt sunmuyor. Macaristan'daki seçim kampanyası boyunca Rusofobi duyguları aktif biçimde kışkırtıldı ve bunun zirvesi, Magyar yanlılarının ‘Ruslar, evinize gidin’ diye slogan attığı miting oldu” vurgusunu yaptı.Pavic, sözlerini şöyle sürdürdü:

