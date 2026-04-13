Magyar: Macaristan tekrar Avrupa ülkesi olmak, Avrupa'ya dönmek istiyor

Macaristan'da seçimi kazanan Tisza lideri Peter Magyar, yaptığı ilk açıklamada "Macaristan tekrar Avrupa ülkesi olmak, Avrupa'ya dönmek istiyor" dedi. 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T02:47+0300

Sandıkların yüzde 96'sının açıldığı Macaristan'da yarışı yüzde 53'ün üzerinde oyla başbakan Viktor Orban tarafından kazandığı belirtilerek tebrik edilen Magyar, Budapeşte'de destekçilerine seslendi.Konuşmasına, "Başardık" sözleriyle başlayan Magyar, "Seçimi Tisza ve Macaristan kazandı. Hem de küçük bir farkla değil, büyük bir farkla. Birlikte Macaristan'ı özgürleştirdik. Siz olmadan başaramazdık" dedi.Macaristan halkına teşekkür eden Magyar, şunları söyledi:Peter Magyar kimdir? Hukukçu ve eski diplomat Peter Magyar, Başbakan Viktor Orban’ın 16 yıllık iktidarı süresince Brüksel’de diplomatik görevlerde bulundu ve çeşitli devlet kurumlarının yönetim kurullarında yer aldı.Magyar’ın kamuoyunda tanınması, 2024 yılının başlarında patlak veren bir çocuk istismarı davasındaki af kararıyla bağlantılı siyasi kriz sonrasında gerçekleşti. Bu süreçte dönemin cumhurbaşkanının istifası ve Magyar’ın 2023 yılında boşandığı eski eşi, dönemin Adalet Bakanı Judit Varga’nın siyasetten çekilmesi, Magyar’ın iktidardaki Fidesz partisiyle olan bağlarını kopararak hükümete yönelik eleştiri ve iddialarıyla ön plana çıkmasına yol açtı. Magyar, 2024 yılında Tisza Partisi’nin liderliğini üstlendi.

