Şanlıurfa Valiliği’nden Siverek’teki okul saldırısına ilişkin açıklama
Şanlıurfa Valiliği’nden Siverek’teki okul saldırısına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir şahsın silahlı saldırısı sonucu 16 kişi yaralandı. Şanlıurfa Valiliği... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T18:50+0300
2026-04-14T18:50+0300
2026-04-14T18:50+0300
türki̇ye
şanlıurfa valiliği
türkiye
saldırı
saldırı girişimi
silahlı saldırı
siverek
siverek belediyesi
Şanlıurfa Valiliği, Siverek’te Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, saldırıda yaralanan 16 kişiden 7’sinin taburcu edildiği, 3’ü ağır olmak üzere 9 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken, idari soruşturma için müfettiş görevlendirildiği ifade edildi. Ayrıca 2 ilçe emniyet müdürü ve 2 ilçe milli eğitim yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.Valilik, okulda eğitime 4 gün ara verildiğini duyururken, yaralıların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini ve soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü açıkladı.
türki̇ye
siverek
şanlıurfa valiliği, türkiye, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, siverek, siverek belediyesi
şanlıurfa valiliği, türkiye, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, siverek, siverek belediyesi
Şanlıurfa Valiliği’nden Siverek’teki okul saldırısına ilişkin açıklama
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir şahsın silahlı saldırısı sonucu 16 kişi yaralandı. Şanlıurfa Valiliği, saldırı sonrası 4 kamu görevlisinin görevden alındığını duyurdu.
Şanlıurfa Valiliği, Siverek’te Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, saldırıda yaralanan 16 kişiden 7’sinin taburcu edildiği, 3’ü ağır olmak üzere 9 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken, idari soruşturma için müfettiş görevlendirildiği ifade edildi. Ayrıca 2 ilçe emniyet müdürü ve 2 ilçe milli eğitim yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.
Valilik, okulda eğitime 4 gün ara verildiğini duyururken, yaralıların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini ve soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü açıkladı.