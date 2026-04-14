İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/sanliurfa-valiliginden-siverekteki-okul-saldirisina-iliskin-aciklama-1105015845.html
Şanlıurfa Valiliği’nden Siverek’teki okul saldırısına ilişkin açıklama
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir şahsın silahlı saldırısı sonucu 16 kişi yaralandı. Şanlıurfa Valiliği... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1104999750_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_cfc795543bacd3c831a38c28559259eb.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/sanliurfada-lisede-silahli-saldiri-yaralilar-var-1104994747.html
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1104999750_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_75756e736bab2d3d2585a48f877b407f.jpg
1920
1920
true
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
18:50 14.04.2026
© Cuma SarıŞanlıurfa'da okul saldırısı
Şanlıurfa'da okul saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2026
© Cuma Sarı
Abone ol
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir şahsın silahlı saldırısı sonucu 16 kişi yaralandı. Şanlıurfa Valiliği, saldırı sonrası 4 kamu görevlisinin görevden alındığını duyurdu.
Şanlıurfa Valiliği, Siverek’te Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, saldırıda yaralanan 16 kişiden 7’sinin taburcu edildiği, 3’ü ağır olmak üzere 9 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken, idari soruşturma için müfettiş görevlendirildiği ifade edildi. Ayrıca 2 ilçe emniyet müdürü ve 2 ilçe milli eğitim yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.
Valilik, okulda eğitime 4 gün ara verildiğini duyururken, yaralıların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini ve soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü açıkladı.
Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı: 16 yaralı var, saldırgan hayatına son verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2026
Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı: 16 yaralı var, saldırgan hayatına son verdi
10:46
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала