Şanlıurfa Valiliği’nden Siverek’teki okul saldırısına ilişkin açıklama

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir şahsın silahlı saldırısı sonucu 16 kişi yaralandı.

2026-04-14T18:50+0300

Şanlıurfa Valiliği, Siverek’te Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, saldırıda yaralanan 16 kişiden 7’sinin taburcu edildiği, 3’ü ağır olmak üzere 9 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken, idari soruşturma için müfettiş görevlendirildiği ifade edildi. Ayrıca 2 ilçe emniyet müdürü ve 2 ilçe milli eğitim yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.Valilik, okulda eğitime 4 gün ara verildiğini duyururken, yaralıların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini ve soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/sanliurfada-lisede-silahli-saldiri-yaralilar-var-1104994747.html

