Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı: 16 yaralı var, saldırgan hayatına son verdi
Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı: 16 yaralı var, saldırgan hayatına son verdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Okula giren saldırganın rastgele ateş açtığı belirtilirken Şanlıurfa Valisi Hasan...
2026-04-14T10:46+0300
2026-04-14T10:46+0300
2026-04-14T12:05+0300
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Hasan Çelebi Mahallesi’nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan olayda, bir öğrencinin silahlı saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, polis ve özel harekat polisi sevk edildi. Güvenlik güçleri okul çevresinde geniş önlem aldı.Şanlıurfa Valisi Şıldak yaptığı açıklamada, 16 kişinin yaralandığını ve saldırganın okulun eski öğrencisi olduğunu ifade etti. Şıldak, saldırganın kendi silahıyla intihar ettiğini açıkladı. Şıldak, "16 yaralımız var. İki öğretmenimiz, iki öğrencimizin sağlık durumunun hekimlerimiz tarafından orta seviyede değerlendirilmesi üzerine il merkezindeki hastanelerimize sevkleri yapılmıştır. Diğer yaralılarımızdan 12 kişinin tedavisi ise Siverek’teki Devlet Hastanesi’nde devam etmektedir. Olay tüm yönleriyle detaylı bir şekilde araştırılmaktadır. Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu, yalnızca dokuzuncu sınıfa kadar eğitim gördüğü ve sonrasında açık öğretim lisesine kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. 2007 doğumlu olan şahıs, okul içerisinde polisimizin müdahalesiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada kendi canına kıyarak ateş etmek suretiyle hayatını kaybetmiş, ölü olarak ele geçirilmiştir. Okul tahliye edilmiştir. Şu anda Siverek Devlet Hastanesi’ndeyiz ve bu üzücü olayın tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde soruşturulması için çalışmalar yürütülmektedir" diye konuştu.Vali, yaralıların durumunu ise şöyle açıkladı:"16 yaralıdan 4'ü öğretmen, 10'u öğrenci, biri polis memuru ve biri kantinci. Şükürler olsun can kaybımız yok. İkisi öğretmen, ikisi de öğrenci olmak üzere 4 yaralımızın sağlık durumları orta seviyede değerlendirildiği için il merkezindeki hastanelerimize sevk ettik. Şu anda diğer 12 yaralımızın tedavisi Siverek Devlet Hastanesinde sürüyor."İçişleri Bakanlığı: Saldırı pompalı tüfekle gerçekleştirildiİçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı olayla ilgili güvenlik birimlerince geniş çaplı inceleme başlatıldığını bildirdi.Açıklamada, "Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
şanlıurfa, saldırı
Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı: 16 yaralı var, saldırgan hayatına son verdi
10:46 14.04.2026 (güncellendi: 12:05 14.04.2026)
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Okula giren saldırganın rastgele ateş açtığı belirtilirken Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, saldırganın hayatına son verdiğini duyurdu. Silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Hasan Çelebi Mahallesi’nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan olayda, bir öğrencinin silahlı saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, polis ve özel harekat polisi sevk edildi. Güvenlik güçleri okul çevresinde geniş önlem aldı.
Şanlıurfa Valisi Şıldak yaptığı açıklamada, 16 kişinin yaralandığını ve saldırganın okulun eski öğrencisi olduğunu ifade etti. Şıldak, saldırganın kendi silahıyla intihar ettiğini açıkladı.
Şıldak, "16 yaralımız var. İki öğretmenimiz, iki öğrencimizin sağlık durumunun hekimlerimiz tarafından orta seviyede değerlendirilmesi üzerine il merkezindeki hastanelerimize sevkleri yapılmıştır. Diğer yaralılarımızdan 12 kişinin tedavisi ise Siverek’teki Devlet Hastanesi’nde devam etmektedir. Olay tüm yönleriyle detaylı bir şekilde araştırılmaktadır. Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu, yalnızca dokuzuncu sınıfa kadar eğitim gördüğü ve sonrasında açık öğretim lisesine kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. 2007 doğumlu olan şahıs, okul içerisinde polisimizin müdahalesiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada kendi canına kıyarak ateş etmek suretiyle hayatını kaybetmiş, ölü olarak ele geçirilmiştir. Okul tahliye edilmiştir. Şu anda Siverek Devlet Hastanesi’ndeyiz ve bu üzücü olayın tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde soruşturulması için çalışmalar yürütülmektedir" diye konuştu.
Vali, yaralıların durumunu ise şöyle açıkladı:
"16 yaralıdan 4'ü öğretmen, 10'u öğrenci, biri polis memuru ve biri kantinci. Şükürler olsun can kaybımız yok. İkisi öğretmen, ikisi de öğrenci olmak üzere 4 yaralımızın sağlık durumları orta seviyede değerlendirildiği için il merkezindeki hastanelerimize sevk ettik. Şu anda diğer 12 yaralımızın tedavisi Siverek Devlet Hastanesinde sürüyor."
İçişleri Bakanlığı: Saldırı pompalı tüfekle gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı olayla ilgili güvenlik birimlerince geniş çaplı inceleme başlatıldığını bildirdi.
Açıklamada, "Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.