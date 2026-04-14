Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macaristan'da iktidara gelen Tizsa partisinin lideri Peter Magyar'ın seçim galibiyetinden sonra pek çok açıklama yaptığını, dolayısıyla yeni hükümetin atacağı ilk somut adımların beklenmesi gerektiğini belirtti.



📍Kremlin Sözcüsü'nün açıklamalarında diğer öne çıkanlar:



🔴Ukrayna ordusu tarafından Paskalya ateşkesi ihlalleri çok fazlaydı, rakamlar her şeyi açıkça gösteriyor



🔴ABD, Rusya ile ekonomik işbirliğinin yeniden başlamasını Ukrayna meselesinin çözümüne bağlıyor ancak Moskova bunu zorunlu görmüyor



🔴Rus tarafına Kirill Dmitriyev'in başkanlık ettiği Rusya-ABD ekonomik ilişkiler grubu çalışmalarına devam ediyor



🔴İlişkilerin düzelmesinin ardından Rusya ve ABD arasında karşılıklı yarar sağlayan pek çok proje olabilir



🔴ABD, şu ana dek Rus petrolü ve petrol ürünlerinin satış izinlerinin uzatılmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı



🔴Silahların kontrolü konusunda, İngiltere ve Fransa da dahil askeri potansiyelin tamamının tartışılması ilkesel olarak önemli



🔴Yabancı mesajlaşma uygulamaları Rusya yasalarına uymalı, aksi takdirde Rusya bunlara karşı kısıtlama uygulamak zorunda kalacak



🔴Rusya'da internetin işleyişi, güvenlik önlemlerine yönelik ihtiyaç ortadan kalktığında tamamen normale dönecek