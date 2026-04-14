Peskov: Macaristan'da yeni hükümetin atacağı ilk adımları beklemeliyiz
Peskov: Macaristan'da yeni hükümetin atacağı ilk adımları beklemeliyiz
Magyar'ın seçimi kazandıktan sonra birçok açıklama yaptığına dikkat çeken Peskov, Macaristan'da kurulacak yeni hükümetin atacağı adımları bekleme çağrısı... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T13:03+0300
2026-04-14T13:03+0300
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macaristan'da iktidara gelen Tizsa partisinin lideri Peter Magyar'ın seçim galibiyetinden sonra pek çok açıklama yaptığını, dolayısıyla yeni hükümetin atacağı ilk somut adımların beklenmesi gerektiğini belirtti.📍Kremlin Sözcüsü'nün açıklamalarında diğer öne çıkanlar:🔴Ukrayna ordusu tarafından Paskalya ateşkesi ihlalleri çok fazlaydı, rakamlar her şeyi açıkça gösteriyor🔴ABD, Rusya ile ekonomik işbirliğinin yeniden başlamasını Ukrayna meselesinin çözümüne bağlıyor ancak Moskova bunu zorunlu görmüyor🔴Rus tarafına Kirill Dmitriyev'in başkanlık ettiği Rusya-ABD ekonomik ilişkiler grubu çalışmalarına devam ediyor🔴İlişkilerin düzelmesinin ardından Rusya ve ABD arasında karşılıklı yarar sağlayan pek çok proje olabilir🔴ABD, şu ana dek Rus petrolü ve petrol ürünlerinin satış izinlerinin uzatılmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı🔴Silahların kontrolü konusunda, İngiltere ve Fransa da dahil askeri potansiyelin tamamının tartışılması ilkesel olarak önemli🔴Yabancı mesajlaşma uygulamaları Rusya yasalarına uymalı, aksi takdirde Rusya bunlara karşı kısıtlama uygulamak zorunda kalacak🔴Rusya'da internetin işleyişi, güvenlik önlemlerine yönelik ihtiyaç ortadan kalktığında tamamen normale dönecek
avrupa, peter magyar, kirill dmitriyev, rusya, macaristan, ukrayna, dmitriy peskov

Peskov: Macaristan'da yeni hükümetin atacağı ilk adımları beklemeliyiz

13:03 14.04.2026
Magyar'ın seçimi kazandıktan sonra birçok açıklama yaptığına dikkat çeken Peskov, Macaristan'da kurulacak yeni hükümetin atacağı adımları bekleme çağrısı yaptı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macaristan'da iktidara gelen Tizsa partisinin lideri Peter Magyar'ın seçim galibiyetinden sonra pek çok açıklama yaptığını, dolayısıyla yeni hükümetin atacağı ilk somut adımların beklenmesi gerektiğini belirtti.

📍Kremlin Sözcüsü'nün açıklamalarında diğer öne çıkanlar:

🔴Ukrayna ordusu tarafından Paskalya ateşkesi ihlalleri çok fazlaydı, rakamlar her şeyi açıkça gösteriyor

🔴ABD, Rusya ile ekonomik işbirliğinin yeniden başlamasını Ukrayna meselesinin çözümüne bağlıyor ancak Moskova bunu zorunlu görmüyor

🔴Rus tarafına Kirill Dmitriyev'in başkanlık ettiği Rusya-ABD ekonomik ilişkiler grubu çalışmalarına devam ediyor

🔴İlişkilerin düzelmesinin ardından Rusya ve ABD arasında karşılıklı yarar sağlayan pek çok proje olabilir

🔴ABD, şu ana dek Rus petrolü ve petrol ürünlerinin satış izinlerinin uzatılmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı

🔴Silahların kontrolü konusunda, İngiltere ve Fransa da dahil askeri potansiyelin tamamının tartışılması ilkesel olarak önemli

🔴Yabancı mesajlaşma uygulamaları Rusya yasalarına uymalı, aksi takdirde Rusya bunlara karşı kısıtlama uygulamak zorunda kalacak

🔴Rusya'da internetin işleyişi, güvenlik önlemlerine yönelik ihtiyaç ortadan kalktığında tamamen normale dönecek
