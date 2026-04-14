Lavrov ve Fidan Ortadoğu'daki son durumu konuştu

Lavrov ve Fidan Ortadoğu'daki son durumu konuştu

Sputnik Türkiye

Ortadoğu'da ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim devam ederken Lavrov ve Fidan bir kez daha konuşarak yaşanan son gelişmeleri istişare etti. 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T12:11+0300

2026-04-14T12:11+0300

2026-04-14T12:19+0300

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Lavrov ve Fidan'ın telefon görüşmesi hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:'İstanbul platformunu tahsis etmeye hazırız'Fidan, Ukrayna çevresindeki son gelişmelere ve ABD'nin katılımıyla gerçekleşen üçlü müzakere sürecinin yeniden canlandırılması perspektiflerine değinerek, bu amaçla İstanbul platformunu tahsis etmeye hazır olduklarını teyit etti. Lavrov da, mevkidaşına Kiev rejiminin mevcut aşamadaki eylem ve beyanlarına ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

i̇srail

i̇ran

moskova

rusya

ukrayna

i̇stanbul

Sputnik Türkiye

abd, hakan fidan, i̇srail, i̇ran, moskova, rusya, türkiye, sergey lavrov, ukrayna, i̇stanbul