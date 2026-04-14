Lavrov ve Fidan Ortadoğu'daki son durumu konuştu
Ortadoğu'da ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim devam ederken Lavrov ve Fidan bir kez daha konuşarak yaşanan son gelişmeleri istişare etti. 14.04.2026, Sputnik Türkiye
tr_TR
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
12:11 14.04.2026 (güncellendi: 12:19 14.04.2026)
Ortadoğu'da ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim devam ederken Lavrov ve Fidan bir kez daha konuşarak yaşanan son gelişmeleri istişare etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Lavrov ve Fidan'ın telefon görüşmesi hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD ve İsrail’in İran’a yönelik kışkırtılmamış saldırısı sonucunda ortaya çıkan kriz durumundan çıkış yolları ele alındı. Moskova ve Ankara’nın çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğu ifade edildi."

'İstanbul platformunu tahsis etmeye hazırız'

Fidan, Ukrayna çevresindeki son gelişmelere ve ABD'nin katılımıyla gerçekleşen üçlü müzakere sürecinin yeniden canlandırılması perspektiflerine değinerek, bu amaçla İstanbul platformunu tahsis etmeye hazır olduklarını teyit etti.

Lavrov da, mevkidaşına Kiev rejiminin mevcut aşamadaki eylem ve beyanlarına ilişkin değerlendirmelerini aktardı.
'ABD-İran görüşmeleri Türkiye veya Mısır’a taşınabilir'
0
loader
Заголовок открываемого материала