Merz: AB, Macaristan'a 'Drujba' yerine Hırvatistan'dan geçen boru hattı üzerinden petrol önerecek
Almanya Başbakanı Merz, AB'nin yeni Macaristan hükümetine Drujba boru hattı yerine Hırvatistan üzerinden geçen boru hattı üzerinden petrol tedarik etme önerisi... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Merz, AB'nin yeni Macaristan hükümetine Drujba boru hattı yerine Hırvatistan üzerinden geçen boru hattı üzerinden petrol tedarik etme önerisi sunacağını belirtti.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy'le birlikte düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Alman Başbakan, Avrupa Birliği'nin (AB) Macaristan'ın yeni hükümetine Drujba boru hattı yerine Hırvatistan üzerinden geçen boru hattı üzerinden petrol tedarik etme önerisi sunacağını ifade etti.
"İki hafta sonra Kıbrıs'ta yapılacak olan gayri resmi AB zirvesinde durumu görüşeceğimizi teyit edebilirim. Macaristan'a Hırvatistan üzerinden geçen boru hattının kullanımı zaten teklif edilmişti" dieyn Merz, önceki Macaristan hükümetinin söz konusu öneriyi kabul etmediğini hatırlattı ve şöyle devam etti:
Umarım bu konuda da çok şey değişir ve Macaristan artık Rusya ile yakınlaşma arayışında olmaz, bunun yerine Avrupa düzeyinde bizimle birlikte mümkün olduğunca çok karar almaya çalışır.