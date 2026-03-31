AB Enerji Komiseri: AB, ‘Drujba’ petrol hattındaki sevkiyatın yeniden başlamasına destek vermeye hazır
AB Enerji Komiseri Dan Jorgensen, Avrupa Birliği’nin ‘Drujba’ petrol boru hattı üzerinden yapılan sevkiyatların yeniden başlatılmasına yardımcı olmaya hazır... 31.03.2026, Sputnik Türkiye
avrupa birliği, ab, avrupa komisyonu, brüksel, drujba petrol boru hattı, robert fico, slovakya, vladimir zelenskiy
21:17 31.03.2026
AB Enerji Komiseri Dan Jorgensen, Avrupa Birliği’nin ‘Drujba’ petrol boru hattı üzerinden yapılan sevkiyatların yeniden başlatılmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu ve krizin çözüme kavuşmasını umduklarını belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen yaptığı açıklamada, ‘Drujba’ petrol boru hattı üzerinden yapılan sevkiyatların yeniden başlamasına destek olmaya hazır olduklarını belirtti. Jorgensen, Brüksel’in sürecin normalleşmesi için katkı sunmaya istekli olduğunu vurguladı.
AB enerji bakanları toplantısının ardından gelen bir soruyu yanıtlayan Jorgensen, “Biz ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen defalarca, ‘Drujba’ boru hattı üzerinden yapılan sevkiyatlarla ilgili durumu elbette normalleştirmeye yardımcı olmaya hazır olduğumuzu ifade ettik ve bu durumun çözüleceğini umuyoruz” dedi.
Öte yandan, Slovakya Başbakanı Robert Fico, aynı gün Avrupa Komisyonu'na, Vladimir Zelenskiy'i Avrupalı uzmanların ‘Drujba’ petrol boru hattına erişimine izin vermesi ve altyapının onarılması konusunda ikna edemiyormuş gibi davranmaması çağrısında bulundu.
Fico, daha önce yaptığı açıklamada ise, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i, ‘Drujba’ petrol boru hattı üzerinden petrol akışının durdurulması konusunda Zelenskiy ile işbirliği yapmakla suçlamıştı.
