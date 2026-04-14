https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/lubnanli-uzman-uluslararasi-ceza-mahkemesi-adaleti-saglama-alanindaki-rolunu-kaybediyor-1105010912.html
Lübnanlı uzman: Uluslararası Ceza Mahkemesi adaleti sağlama alanındaki rolünü kaybediyor
Sputnik Türkiye
Lübnanlı ceza hukuku uzmanı Nashabeh, “Uluslararası Ceza Mahkemesi her geçen gün çalışmalarındaki seçicilik nedeniyle otoritesini ve statüsünü kaybediyor”... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T15:46+0300
görüş
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
karim khan
roma statüsü
yorum
sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/13/1096347869_0:38:748:459_1920x0_80_0_0_eb454033c83a20eceb3f2daee3e64638.png
Ceza hukuku alanında uzmanlaşmış akademisyen Dr. Omar Nashabeh, Sputnik’e demecinde Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) her geçen gün çalışmalarındaki seçicilik nedeniyle otoritesini ve statüsünü kaybettiğini, seçici adaletin tam teşekküllü adalet olarak kabul göremeyeceğini belirtti.Avrupa devletlerinin Roma Statüsü'nü imzalayan ülkeler olarak Mahkeme'nin misyonuna bağlılık göstermediğini belirten Nashabeh, “Bunların asıl amaçları, gündemdeki davalar yalnızca kendi politik hedeflerine hizmet ettiği zaman Mahkeme'ye tam destek sağlamak. Ancak bu davalar kendi çıkarlarıyla çeliştiğinde, onları ciddiye almıyor ve destek sağlamıyorlar, bu da Mahkeme'yi yargısal değil politik bir mekanizmaya dönüştürüyor" diye konuştu.Nashabeh, “Mahkeme, Roma Statüsü'nün başlangıçta adaleti sağlama ve işledikleri suçlardan dolayı bireyleri yargılama sözü vermesine rağmen yeterli meşruiyete sahip değil” vurgusunu yaptı, ayrıca Mahkeme üzerinde baskı olduğuna ve bu baskının güvenilirliğini ve adaleti sağlama kapasitesini zedelediğine dikkat çekti.Karim Khan hakkındaki disiplin önlemlerine de değinen Nashabeh, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/13/1096347869_44:0:705:496_1920x0_80_0_0_6b3fafc3cd3ff0fcc63f0d4d2d5488b7.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Uluslararası savcı şüphelerin dışında olmalıdır. Ancak şöyle bir şey oldu: Malezya kökenli bir kadın çalışan Khan tarafından tacize uğradığını söyledi. Bu dava bir soruşturma komisyonuna gönderildi ve soruşturma yürütüldü. Ancak sonuçları, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendi içinde anlaşmazlıklara yol açtı.