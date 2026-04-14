Lübnanlı uzman: Uluslararası Ceza Mahkemesi adaleti sağlama alanındaki rolünü kaybediyor

Lübnanlı uzman: Uluslararası Ceza Mahkemesi adaleti sağlama alanındaki rolünü kaybediyor

Sputnik Türkiye

Lübnanlı ceza hukuku uzmanı Nashabeh, “Uluslararası Ceza Mahkemesi her geçen gün çalışmalarındaki seçicilik nedeniyle otoritesini ve statüsünü kaybediyor”... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T15:46+0300

2026-04-14T15:46+0300

2026-04-14T15:46+0300

sputnik

Ceza hukuku alanında uzmanlaşmış akademisyen Dr. Omar Nashabeh, Sputnik’e demecinde Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) her geçen gün çalışmalarındaki seçicilik nedeniyle otoritesini ve statüsünü kaybettiğini, seçici adaletin tam teşekküllü adalet olarak kabul göremeyeceğini belirtti.Avrupa devletlerinin Roma Statüsü'nü imzalayan ülkeler olarak Mahkeme'nin misyonuna bağlılık göstermediğini belirten Nashabeh, “Bunların asıl amaçları, gündemdeki davalar yalnızca kendi politik hedeflerine hizmet ettiği zaman Mahkeme'ye tam destek sağlamak. Ancak bu davalar kendi çıkarlarıyla çeliştiğinde, onları ciddiye almıyor ve destek sağlamıyorlar, bu da Mahkeme'yi yargısal değil politik bir mekanizmaya dönüştürüyor" diye konuştu.Nashabeh, “Mahkeme, Roma Statüsü'nün başlangıçta adaleti sağlama ve işledikleri suçlardan dolayı bireyleri yargılama sözü vermesine rağmen yeterli meşruiyete sahip değil” vurgusunu yaptı, ayrıca Mahkeme üzerinde baskı olduğuna ve bu baskının güvenilirliğini ve adaleti sağlama kapasitesini zedelediğine dikkat çekti.Karim Khan hakkındaki disiplin önlemlerine de değinen Nashabeh, şunları söyledi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uluslararası ceza mahkemesi (ucm), karim khan, roma statüsü, yorum, sputnik