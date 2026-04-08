Nebenzya: UCM, Batı’nın siyasi manipülasyon aracına dönüştü

Sputnik Türkiye

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) bazı Batılı ülkelerin elinde siyasi manipülasyon aracına dönüşerek... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T20:37+0300

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Batılı ülkelerin elinde siyasi bir manipülasyon aracına dönüşerek kendini tamamen itibarsızlaştırdığını söyledi. Nebenzya, mahkemenin tarafgirliğinin birçok ülke için artık şüpheye yer bırakmadığını vurguladı.BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, "UCM'nin rolünden bahsederken, bu sözde mahkemenin bir dizi Batılı ülkenin elinde siyasi manipülasyon ve baskı aracına dönüşerek kendini tamamen itibarsızlaştırdığını belirtmek isterim" dedi.Rus temsilci ayrıca, mahkemenin tarafgirliğinin artık birçok devlette şüphe uyandırmadığını da sözlerine ekledi.

