Nebenzya: UCM, Batı’nın siyasi manipülasyon aracına dönüştü
Nebenzya: UCM, Batı’nın siyasi manipülasyon aracına dönüştü
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) bazı Batılı ülkelerin elinde siyasi manipülasyon aracına dönüşerek... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/rus-disisleri-ortadoguda-kalici-cozum-icin-ciddi-muzakere-sureci-gerekli-1104863490.html
20:37 08.04.2026
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) bazı Batılı ülkelerin elinde siyasi manipülasyon aracına dönüşerek itibarını sarstığını belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Batılı ülkelerin elinde siyasi bir manipülasyon aracına dönüşerek kendini tamamen itibarsızlaştırdığını söyledi. Nebenzya, mahkemenin tarafgirliğinin birçok ülke için artık şüpheye yer bırakmadığını vurguladı.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, "UCM'nin rolünden bahsederken, bu sözde mahkemenin bir dizi Batılı ülkenin elinde siyasi manipülasyon ve baskı aracına dönüşerek kendini tamamen itibarsızlaştırdığını belirtmek isterim" dedi.
Rus temsilci ayrıca, mahkemenin tarafgirliğinin artık birçok devlette şüphe uyandırmadığını da sözlerine ekledi.
Rus Dışişleri: Ortadoğu'da kalıcı çözüm için ciddi müzakere süreci gerekli
