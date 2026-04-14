Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/hurmuzde-abd-ablukasi-delindi-cin-tankerleri-gecis-yapti-kriz-tirmaniyor-1105001729.html
Hürmüz’de ABD ablukası delindi: Çin tankerleri geçiş yaptı, kriz tırmanıyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin İran limanlarına yönelik başlattığı ablukanın ilk günlerinde Hürmüz Boğazı’nda dikkat çeken hareketlilik yaşandı. Yaptırım altındaki Çin bağlantılı... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T13:07+0300
2026-04-14T13:13+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103910447_0:588:680:971_1920x0_80_0_0_7a5bb3fee23874b70bff6fcb337d121c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
SON HABERLER
tr_TR
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103910447_0:525:680:1035_1920x0_80_0_0_064439a8fe797c192acabccb8d4cc69d.png
1920
1920
true
13:07 14.04.2026 (güncellendi: 13:13 14.04.2026)
© SputnikHürmüz Boğazı üzerinden petrol ve doğalgaz sevkiyatı güzergahları
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve doğalgaz sevkiyatı güzergahları - Sputnik Türkiye, 14.04.2026
© Sputnik
Abone ol
ABD’nin İran limanlarına yönelik başlattığı ablukanın ilk günlerinde Hürmüz Boğazı’nda dikkat çeken hareketlilik yaşandı. Yaptırım altındaki Çin bağlantılı tankerler dahil olmak üzere birçok gemi boğazdan geçerek Körfez’e ulaştı. Gelişmeler, bölgedeki gerilimi artırırken küresel enerji piyasalarını da sarsıyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu İran limanlarına yönelik deniz ablukasına rağmen, Hürmüz Boğazı’nda tanker geçişleri devam ediyor. Verilere göre, İran bağlantılı üçüncü bir tanker ablukanın ilk tam gününde boğazı geçerek Basra Körfezi’ne giriş yaptı.
Uzmanlar, söz konusu gemilerin doğrudan İran limanlarına yönelmemesi nedeniyle teknik olarak abluka kapsamı dışında kaldığını belirtiyor.

Çin bağlantılı tanker ablukayı “deldi”

Yaptırımlar altındaki Çin bağlantılı “Rich Starry” adlı tanker, abluka sonrası boğazdan geçiş yapan ilk gemilerden biri oldu. Yaklaşık 250 bin varil metanol taşıdığı belirtilen geminin, yükünü Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Hamriyah Limanı’ndan aldığı bildirildi.
Geminin sahibi olan Shanghai Xuanrun Shipping şirketinin de ABD yaptırımları listesinde yer aldığı vurgulandı.

İran bağlantılı sevkiyat zinciri sürüyor

Panama bayraklı “Peace Gulf” tankerinin de BAE’deki Hamriyah Limanı’na doğru ilerlediği kaydedildi. Reuters’ın aktardığına göre, bu tür tankerler genellikle İran menşeli nafta taşıyarak bölgedeki limanlara ulaştırıyor, ardından yükler Asya pazarına sevk ediliyor.
Öte yandan yaptırım altındaki bir diğer gemi olan “Murlikishan”’ın Irak’a yöneldiği ve 16 Nisan’da yakıt yüklemesi planladığı belirtildi. Geminin geçmişte Rusya ve İran petrolü taşıdığı biliniyor.

Çin’den sert tepki: “Tehlikeli ve sorumsuz”

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD’nin abluka girişimini “tehlikeli ve sorumsuz” olarak nitelendirdi.
Guo, Washington’un askeri faaliyetlerini artırmasının ve hedefli abluka uygulamasının, zaten kırılgan olan ateşkesi zayıflatacağını ve deniz güvenliğini ciddi şekilde riske atacağını söyledi.

ABD: Petrol fiyatları yüksek kalabilir

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğinin normale dönmemesi halinde petrol fiyatlarının yüksek seyretmeye devam edeceğini açıkladı.
Wright, küresel enerji piyasasında fiyatların ancak “anlamlı bir trafik akışı” yeniden sağlandığında düşüşe geçebileceğini ifade etti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2026
DÜNYA
12:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала