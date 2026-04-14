Hürmüz’de ABD ablukası delindi: Çin tankerleri geçiş yaptı, kriz tırmanıyor
ABD'nin İran limanlarına yönelik başlattığı ablukanın ilk günlerinde Hürmüz Boğazı'nda dikkat çeken hareketlilik yaşandı. Yaptırım altındaki Çin bağlantılı...
2026-04-14T13:13+0300
ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu İran limanlarına yönelik deniz ablukasına rağmen, Hürmüz Boğazı’nda tanker geçişleri devam ediyor. Verilere göre, İran bağlantılı üçüncü bir tanker ablukanın ilk tam gününde boğazı geçerek Basra Körfezi’ne giriş yaptı.Uzmanlar, söz konusu gemilerin doğrudan İran limanlarına yönelmemesi nedeniyle teknik olarak abluka kapsamı dışında kaldığını belirtiyor.Çin bağlantılı tanker ablukayı “deldi”Yaptırımlar altındaki Çin bağlantılı “Rich Starry” adlı tanker, abluka sonrası boğazdan geçiş yapan ilk gemilerden biri oldu. Yaklaşık 250 bin varil metanol taşıdığı belirtilen geminin, yükünü Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Hamriyah Limanı’ndan aldığı bildirildi.Geminin sahibi olan Shanghai Xuanrun Shipping şirketinin de ABD yaptırımları listesinde yer aldığı vurgulandı.İran bağlantılı sevkiyat zinciri sürüyorPanama bayraklı “Peace Gulf” tankerinin de BAE’deki Hamriyah Limanı’na doğru ilerlediği kaydedildi. Reuters’ın aktardığına göre, bu tür tankerler genellikle İran menşeli nafta taşıyarak bölgedeki limanlara ulaştırıyor, ardından yükler Asya pazarına sevk ediliyor.Öte yandan yaptırım altındaki bir diğer gemi olan “Murlikishan”’ın Irak’a yöneldiği ve 16 Nisan’da yakıt yüklemesi planladığı belirtildi. Geminin geçmişte Rusya ve İran petrolü taşıdığı biliniyor.Çin’den sert tepki: “Tehlikeli ve sorumsuz”Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD’nin abluka girişimini “tehlikeli ve sorumsuz” olarak nitelendirdi.Guo, Washington’un askeri faaliyetlerini artırmasının ve hedefli abluka uygulamasının, zaten kırılgan olan ateşkesi zayıflatacağını ve deniz güvenliğini ciddi şekilde riske atacağını söyledi.ABD: Petrol fiyatları yüksek kalabilirABD Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğinin normale dönmemesi halinde petrol fiyatlarının yüksek seyretmeye devam edeceğini açıkladı.Wright, küresel enerji piyasasında fiyatların ancak “anlamlı bir trafik akışı” yeniden sağlandığında düşüşe geçebileceğini ifade etti.
13:07 14.04.2026 (güncellendi: 13:13 14.04.2026)
ABD’nin İran limanlarına yönelik başlattığı ablukanın ilk günlerinde Hürmüz Boğazı’nda dikkat çeken hareketlilik yaşandı. Yaptırım altındaki Çin bağlantılı tankerler dahil olmak üzere birçok gemi boğazdan geçerek Körfez’e ulaştı. Gelişmeler, bölgedeki gerilimi artırırken küresel enerji piyasalarını da sarsıyor.
