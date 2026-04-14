https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/amerikan-basini-trumpin-davranislari-ve-aciklamalari-akil-sagligi-tartismasini-alevlendirdi-1105000151.html

Amerikan basını: Trump’ın davranışları ve açıklamaları akıl sağlığı tartışmasını alevlendirdi

Sputnik Türkiye

İran’ı yok etmekle tehdit etmesi ve Papa’ya sözleri ve paylaşıp sildiği Hz. İsa benzeri gönderi, Amerikan basınına göre ‘akıl sağlığını’ sorgulatıyor. Ayrıntılar haberde...

2026-04-14T12:36+0300

dünya

abd

donald trump

joe biden

candace owens

the new york times (nyt)

demokratlar

cnn

amerika

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104809061_0:184:1855:1227_1920x0_80_0_0_b75d45c1f432f621480337e2cbaacfa2.jpg

Son günlerde ve haftalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın 'davranışları ve aşırı açıklamaları,', Amerikan basınına göre, yaklaşık on yıldır ulusal siyaset sahnesinde onun peşini bırakmayan ‘tilki gibi kurnaz mı yoksa düpedüz deli mi’ tartışmasını hızlandırdı.Geçen hafta İran’ı haritadan silmekle tehdit ettiği ‘Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak’ sözleri ve pazar gecesi ‘suç konusunda zayıf ve dış politikada berbat’ olarak nitelediği Papa’ya yönelik sözlü saldırısıyla zirveye ulaşan, kopuk, takip edilmesi zor ve zaman zaman küfürlü ifadelerden oluşan açıklamaları, The New York Times gazetesinin ifadeleriyle birçok kişide ‘gücün sarhoşluğuna kapılmış dengesiz bir otokrat izlenimi’ bıraktı.Beyaz Saray bu değerlendirmeleri reddederek Trump’ın zeki biri olduğunu ve rakiplerini tedirgin ettiğini söyledi. Ancak, NYT’deki analize göre ‘ABD başkanının bu patlamaları, savaş zamanında Amerika’nın liderliği hakkında soru işaretleri doğurdu.’ Tartışmalar yükselirken kendini Hz. İsa benzeri bir figür olarak resmeden yapay zeka paylaşımı da kendi kitlesinden dahi tepkiler aldı. Trump, alışılmadık şekilde bu paylaşımı sildi. Haberde şu ifadeler yer aldı:Azil de gündeme geldiUzun süredir Trump’ın psikolojik yeterliliğini sorgulayan Demokratlar, başkanı görevden almak için ABD anayasının 25'inci ek maddesinin devreye sokulması çağrılarını yeniden dile getirdi. Ancak, yine Amerikan basınındaki ifadelerle bu sadece 'sol görüşlü partizanların, gece programı komedyenlerinin ya da uzaktan teşhis koyan akıl sağlığı uzmanlarının dile getirdiği bir endişe değil. Artık emekli generaller, diplomatlar ve yabancı yetkililer arasında da duyuluyor. En dikkat çekici olanı ise, siyasi sağda, bir zamanlar başkanın müttefiki olan kişiler arasında da yankı bulması.''Sert söylem değil, delilik' Georgia’dan Cumhuriyetçi eski Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, Trump’la yollarını ayırmasının ardından 25. maddenin kullanılmasını savundu ve CNN’e İran’ın medeniyetini yok etmekle tehdit etmenin ‘sert söylem değil, delilik’ olduğunu söyledi. Cumhuriyetçilere yakın çizgideki podcast yayıncısı Candace Owens onu ‘soykırımcı bir deli’ olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/abdnin-hurmuz-bogazina-abluka-icin-verdigi-saat-doldu-1104983604.html

amerika

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

