https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/cumhurbaskani-erdogan-macaristan-basbakani-magyarla-telefonda-gorustu-1105013713.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Magyar'la telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Magyar'la görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde elde ettiği başarı dolayısıyla Magyar’ı tebrik etti. 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T17:17+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090115698_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_69fef5f312c5e5da54377f27cf9122cc.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Peter Magyar'la bir telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede, Türkiye ve Macaristan arasındaki ikili ilişkilerin geleceğiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçilmiş Başbakan Magyar’ı seçimlerde elde ettiği başarı dolayısıyla tebrik etti. Erdoğan, Türkiye'yle Macaristan arasındaki ilişkilerin gücünü ortak tarih ve kültürden aldığını belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğinin hem ikili düzeyde hem de uluslararası platformlarda yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, iki ülke arasındaki geliştirilmiş stratejik ortaklığı daha ileriye taşıma arzusunu vurguladı; NATO müttefikliğinin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığına dikkati çekti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

