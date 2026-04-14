İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Magyar'la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Magyar'la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Magyar'la görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde elde ettiği başarı dolayısıyla Magyar’ı tebrik etti. 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T17:17+0300
macaristan
telefon
telefon görüşmesi
recep tayyip erdoğan
peter magyar
17:17 14.04.2026
© AAErdoğan telefon görüşmesi
Erdoğan telefon görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Peter Magyar'la bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Türkiye ve Macaristan arasındaki ikili ilişkilerin geleceğiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçilmiş Başbakan Magyar’ı seçimlerde elde ettiği başarı dolayısıyla tebrik etti.
Erdoğan, Türkiye'yle Macaristan arasındaki ilişkilerin gücünü ortak tarih ve kültürden aldığını belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğinin hem ikili düzeyde hem de uluslararası platformlarda yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, iki ülke arasındaki geliştirilmiş stratejik ortaklığı daha ileriye taşıma arzusunu vurguladı; NATO müttefikliğinin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığına dikkati çekti.
