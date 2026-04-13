Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileye saldırı beka meselesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileye saldırı beka meselesidir

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanal bahis ve kumardan sosyal medya kullanımına, tütün, alkol ve uyuşturucuya kadar birçok alanın aile yapısını tehdit... 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T18:20+0300

2026-04-13T18:20+0300

2026-04-13T18:48+0300

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Ideathon Yarışması programına katılarak konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aile, bir milli güvenlik ve beka meselesidir. Aileye yönelen her saldırı, aynı zamanda milletin ve devletin omurgasını nişan alır. Günümüzde farklı türleriyle bağımlılık, aileye yönelik tehditlerin en başında yer alıyor. Yuvaları dağılan, ocakları söndüren bağımlılık illetiyle mücadeleye bunun için büyük önem veriyoruz. Sanal bahis ve kumardan sosyal medyaya, tütün ürünlerinden alkol ve uyuşturucuya, çocuklar ve gençlerimizin başta olmak üzere ailelerimizi bağımlılık illetinden uzak tutmak için yoğun gayret sarfediyoruz'' dedi.Bağımlığa değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Son dönemde yapay zeka ve yeni dijital teknolojilerin devreye girmesiyle bağımlılık türlerinde büyük bir artış yaşanıyor. Ekran bağımlılığı gibi yeni bağımlılıklar küçük yaştaki yavrularımız üzerinde yıkıcı etkiler oluşturuyor. Bu yeni sarmaldan çocuklarımızı ve gençlerimizi kurtarmamız büyük önem arz ediyor'' şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yeşilayımızın geçtiğimiz sene hazırladığı rapora göre sigara, alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlılığının ülkemiz ekonomisine yıllık maliyeti 78 milyar dolardır. Yani bağımlılık hem milletimizin ruh ve beden sağlığına kast etmekte hem de ekonomimiz için giderek büyüyen kara deliğe dönüşmektedir'' açıklamasında bulundu.

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ak parti, ak parti genel merkezi, ak parti myk toplantısı