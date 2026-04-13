Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı: Ünlü galericinin milyonluk vurgunu ortaya çıktı

Sahte faturalarla lüks araçları değerinden düşük göstererek devleti milyonlarca lira vergi kaybına uğrattığı öne sürülen ünlü galerici, Ticaret Bakanlığı'nın... 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T13:54+0300

Lüks araçların değerini sahte faturalarla düşük göstererek milyonlarca liralık vergi kaybına neden olduğu iddia edilen ünlü galerici Serhat E. hakkında iddianame düzenlendi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde 12 milyonluk aracın değerinin 1 milyon lira gösterildiği ortaya çıkarken, soruşturma kapsamında milyonlarca lira değerindeki lüks araçlara el konuldu. 'Paralel ithalat' çetesi yakalandıSabah'ın haberine göre milyon euroluk otomobillerin ithalatında vatandaşı mağdur edip, devleti vergi kaybına uğratan 'paralel ithalat' çetesine yönelik soruşturma Ticaret Bakanlığı Rehber ve Teftiş Başkanlığı'nın Florya'da bulunan Serhat A.'ya ait lüks galeriye yaptığı denetimle ortaya çıktı. İddiaya göre bir ihbarı değerlendiren vergi müfettişleri, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye getirilerek Serhat A'nın galerisinde satışa sunulan lüks araçların beyannamelerini tek tek incelemeye aldı. Yapılan incelemede müfettişler, lüks bir otomobilin gerçek değerinin yaklaşık 12 milyon lira (210 bin 180 Euro) olmasına rağmen ibraz ettiği faturanın 1 milyon 800 bin lira (34 bin 180 Euro) olduğu ve fatura üzerinde oynama yapıldığını belirledi.Suçu mali müşavirine attıSoruşturma kapsamında tescil edilmeyen plakasız lüks araca el konurken, ifadesine başvurulan galeri sahibi Ferhat A., suçu mali müşavirine attı. Ferhat A. ifadesinde şirketin tek imza yetkilisi olmasına rağmen beyannameyi Bülent Y.'nin düzenlediğini ileri sürdü. Bülent Y. ise suçlamaları kabul etmeyerek araçla ilgili beyanname düzenleme yetkisinin kendisinde olmadığını ileri sürdü.Elde edilen bilgiler doğrultusunda Gümrük Müdürlüğü yetkilileri tarafından araçla ilgili "Kaçak Eşyaya Mahsus Tespit Varakası" düzenlenerek galerici Serhat A. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Toplanan delillerin ardından Serhat A. hakkında "eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak ve resmi belgede sahtecilik" suçundan Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dava açıldı.Uyuşturucudan tutuklandıGalerici Serhat Ab'nın yargılanması devam ederken, ilginç bir gelişme yaşandı. Florya'daki galerisinde uyuşturucu satıldığı yönünde bir ihbarı değerlendiren polis, galeriye baskın düzenledi. Yapılan aramada aynı gramajlarda özel satışa hazır halde paketlenmiş 0.1 gram 14 parça kokain ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. ifadesinde kokaini kendi kullandığını iddia eden Serhat A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

