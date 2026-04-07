Roma dönemine ait Kybele heykeli ele geçirildi: Yurtdışına götürülmek üzereydi
Edirne'de yurt dışına götürülmek üzere Roma dönemine ait Tanrıça Kybele heykeli ele geçirildi.
2026-04-07T02:53+0300
02:52 07.04.2026 (güncellendi: 02:53 07.04.2026)
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Yurtdışına çıkış hazırlığında olan bir otomobilde ekiplerce yapılan aramada heykel ele geçirildi.
Edirne Müze Müdürlüğünce yapılan incelemede, eserin milattan sonra 1. ve 2. yüzyıllara ait, Anadolu'da bereket, doğa ve doğurganlığı simgeleyen mermer Tanrıça Kybele heykeli olduğu tespit edildi.
Heykel müzeye teslim edildi, olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.