İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Roma dönemine ait Kybele heykeli ele geçirildi: Yurtdışına götürülmek üzereydi
Roma dönemine ait Kybele heykeli ele geçirildi: Yurtdışına götürülmek üzereydi
Edirne'de yurt dışına götürülmek üzere Roma dönemine ait Tanrıça Kybele heykeli ele geçirildi. 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T02:52+0300
2026-04-07T02:53+0300
Yurt dışına götürülmeye çalışılan Roma dönemine ait Tanrıça Kybele heykeli ele geçirildi.Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.Yurtdışına çıkış hazırlığında olan bir otomobilde ekiplerce yapılan aramada heykel ele geçirildi.Edirne Müze Müdürlüğünce yapılan incelemede, eserin milattan sonra 1. ve 2. yüzyıllara ait, Anadolu'da bereket, doğa ve doğurganlığı simgeleyen mermer Tanrıça Kybele heykeli olduğu tespit edildi.Heykel müzeye teslim edildi, olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
anadolu, heykel, ana tanrıça kybele
anadolu, heykel, ana tanrıça kybele

Roma dönemine ait Kybele heykeli ele geçirildi: Yurtdışına götürülmek üzereydi

02:52 07.04.2026 (güncellendi: 02:53 07.04.2026)
© AA / İl Emniyet MüdürlüğüEdirne'de yurt dışına götürülmeye çalışılan Roma dönemine ait Tanrıça Kybele heykeli ele geçirildi
Edirne'de yurt dışına götürülmeye çalışılan Roma dönemine ait Tanrıça Kybele heykeli ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2026
Edirne'de yurt dışına götürülmek üzere Roma dönemine ait Tanrıça Kybele heykeli ele geçirildi.
Yurt dışına götürülmeye çalışılan Roma dönemine ait Tanrıça Kybele heykeli ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Yurtdışına çıkış hazırlığında olan bir otomobilde ekiplerce yapılan aramada heykel ele geçirildi.
Edirne Müze Müdürlüğünce yapılan incelemede, eserin milattan sonra 1. ve 2. yüzyıllara ait, Anadolu'da bereket, doğa ve doğurganlığı simgeleyen mermer Tanrıça Kybele heykeli olduğu tespit edildi.
Heykel müzeye teslim edildi, olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
