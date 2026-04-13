Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev: Macaristan'daki seçimlerin ardından AB'nin dağılması hızlanacak

Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz partisinin parlamento seçimlerini kaybetmesinin ardından Avrupa... 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T07:47+0300

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, X hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan’daki parlamento seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.Dmitriyev, “Bu, AB'nin çöküşünü yalnızca hızlandıracak. Dört ay sonra haklı olup olmadığımı kontrol edin” diye yazdı.Macaristan’da yüzde 77.8’lik rekor katılım oranıyla gerçekleşen seçimlerde, muhalefetteki Tisza partisi parlamentodaki 199 sandalyenin 138'ini kazandı. Orban'ın liderliğindeki Fidesz - Hristiyan Demokrat Halk Partisi ittifakı da parlamentoya girmeyi başardı.Yenilgiyi kabul eden Viktor Orban rakiplerini zaferlerinden dolayı tebrik ederek partisinin muhalefette bile ülkeye hizmet etmeye devam edeceğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/abd-hurmuz-ablukasini-acikladi-petrol-fiyatlari-firladi-1104965535.html

