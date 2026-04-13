https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/rusya-ozel-temsilcisi-dmitriyev-macaristandaki-secimlerin-ardindan-abnin-dagilmasi-hizlanacak-1104965667.html
Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev: Macaristan'daki seçimlerin ardından AB'nin dağılması hızlanacak
Sputnik Türkiye
Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz partisinin parlamento seçimlerini kaybetmesinin ardından Avrupa...
dünya
macaristan
rusya
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
kirill dmitriyev
viktor orban
fidesz
avrupa birliği
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0f/1094536055_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_b68e9ed26dd17521e400ae53c605ccc0.png
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/abd-hurmuz-ablukasini-acikladi-petrol-fiyatlari-firladi-1104965535.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0f/1094536055_69:0:697:471_1920x0_80_0_0_a22f28729cb06b101676fca08f78280b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
07:47 13.04.2026 (güncellendi: 08:05 13.04.2026)
Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz partisinin parlamento seçimlerini kaybetmesinin ardından Avrupa Birliği'nin (AB) dağılmasının daha da hızlanacağı tahmininde bulundu.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, X hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan’daki parlamento seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.
Dmitriyev, “Bu, AB'nin çöküşünü yalnızca hızlandıracak. Dört ay sonra haklı olup olmadığımı kontrol edin” diye yazdı.
Macaristan’da yüzde 77.8’lik rekor katılım oranıyla gerçekleşen seçimlerde, muhalefetteki Tisza partisi parlamentodaki 199 sandalyenin 138'ini kazandı. Orban'ın liderliğindeki Fidesz - Hristiyan Demokrat Halk Partisi ittifakı da parlamentoya girmeyi başardı.
Yenilgiyi kabul eden Viktor Orban rakiplerini zaferlerinden dolayı tebrik ederek partisinin muhalefette bile ülkeye hizmet etmeye devam edeceğini belirtmişti.