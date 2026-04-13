ABD Hürmüz ablukasını açıkladı: Petrol fiyatları fırladı
ABD Hürmüz ablukasını açıkladı: Petrol fiyatları fırladı
ABD ile İran arasındaki görüşmelerin sonuç vermemesinin ardından ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'ü ablukaya alma açıklaması brent petrol fiyatlarına yansıdı... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T07:59+0300
2026-04-13T07:59+0300
2026-04-13T07:59+0300
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Trump'ın başkanlık bildirisi doğrultusunda 13 Nisan günü saat 10.00’da (TSİ 17.00) İran limanlarına giren ve bu limanlardan çıkan tüm deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulamaya başlayacağını duyurdu.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), deniz ablukası başlatacağını duyurmasını takiben saatler içinde petrol fiyatları tırmanmaya başladı. Ateşkes açıklamasının ardından gerileyen ABD ham petrol fiyatı, yüzde 8 artışla 104.24 dolara yükseldi.Brent petrol fiyatları 13 Nisan sabahı 102,17 dolardan işlem gördü.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
petrol, brent petrol
ABD Hürmüz ablukasını açıkladı: Petrol fiyatları fırladı
ABD ile İran arasındaki görüşmelerin sonuç vermemesinin ardından ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'ü ablukaya alma açıklaması brent petrol fiyatlarına yansıdı. Petrol 100 doların üstüne çıktı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Trump'ın başkanlık bildirisi doğrultusunda 13 Nisan günü saat 10.00’da (TSİ 17.00) İran limanlarına giren ve bu limanlardan çıkan tüm deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulamaya başlayacağını duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), deniz ablukası başlatacağını duyurmasını takiben saatler içinde petrol fiyatları tırmanmaya başladı.
Ateşkes açıklamasının ardından gerileyen ABD ham petrol fiyatı, yüzde 8 artışla 104.24 dolara yükseldi.
Brent petrol fiyatları 13 Nisan sabahı 102,17 dolardan işlem gördü.