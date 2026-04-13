Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
ABD Hürmüz ablukasını açıkladı: Petrol fiyatları fırladı
ABD ile İran arasındaki görüşmelerin sonuç vermemesinin ardından ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'ü ablukaya alma açıklaması brent petrol fiyatlarına yansıdı... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T07:59+0300
07:59 13.04.2026
© REUTERS Dado RuvicHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
ABD ile İran arasındaki görüşmelerin sonuç vermemesinin ardından ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'ü ablukaya alma açıklaması brent petrol fiyatlarına yansıdı. Petrol 100 doların üstüne çıktı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Trump'ın başkanlık bildirisi doğrultusunda 13 Nisan günü saat 10.00’da (TSİ 17.00) İran limanlarına giren ve bu limanlardan çıkan tüm deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulamaya başlayacağını duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), deniz ablukası başlatacağını duyurmasını takiben saatler içinde petrol fiyatları tırmanmaya başladı.
Ateşkes açıklamasının ardından gerileyen ABD ham petrol fiyatı, yüzde 8 artışla 104.24 dolara yükseldi.
Brent petrol fiyatları 13 Nisan sabahı 102,17 dolardan işlem gördü.
This Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
CENTCOM: ABD, İran limanlarına giriş çıkış yapan tüm gemilere 13 Nisan'da abluka uygulayacak
00:11
