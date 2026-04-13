Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/peskov-rusya-ve-macaristanin-pragmatik-temaslara-devam-etmesini-bekliyoruz-1104975239.html
Peskov: Rusya ve Macaristan'ın pragmatik temaslara devam etmesini bekliyoruz
Sputnik Türkiye
Macaristan'daki iktidar değişikliği olmasına rağmen bu ülkeyle temasları sürdürmek istediğini söyleyen Peskov, seçim sonucunun Ukrayna çatışmasını... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T13:53+0300
dünya
macaristan
rusya
ukrayna
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
kremlin
dmitriy peskov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101175067_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_9c28ef18713ee75af5d842850f32cabe.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/rusyadan-ortadogu-uyarisi-son-yillarin-en-ciddi-kuresel-gida-enflasyonu-gorulebilir-1104970558.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101175067_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_d6122bc239452b9c73571ded6e69bd54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
13:53 13.04.2026
© Sputnik / Dmitry Korobeinikovkremlin
kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
© Sputnik / Dmitry Korobeinikov
Abone ol
Macaristan'daki iktidar değişikliği olmasına rağmen bu ülkeyle temasları sürdürmek istediğini söyleyen Peskov, seçim sonucunun Ukrayna çatışmasını etkilemeyeceğini kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macaristan'da iktidar değişikliğiyle sonuçlanan dünkü seçimlerin ardından Moskova ile Budapeşte arasındaki pragmatik temasların devam etmesini beklediklerini belirtti.

Basın toplantısında Macaristan seçimleri hakkında konuşan Peskov, "Tüm Avrupa ülkeleriyle olduğu gibi Macaristan ile de iyi ilişkiler kurmaya ilgi duyduğumuzu tekrarlamak isterim" dedi.

📍Peskov'un öne çıkan açıklamaları:

Macaristan seçimleri:

🔴Macaristan halkı seçimini yaptı, Rusya bu seçime saygı duyuyor

🔴Macaristan'daki seçimler Ukrayna'daki çatışmanın gidişatını etkilemeyecek

🔴Bu durumun Rusya-Ukrayna çatışmasının gelişim perspektifiyle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum, bunlar farklı süreçler

🔴Drujba petrol boru hattının geleceği, Macaristan ve diğer Avrupa ülkelerinin ele alması gereken bir konu

🔴Rusya, tüm Avrupa ülkeleriyle olduğu gibi Macaristan ile de iyi ilişkiler kurmaya ilgi duyuyor

İran ve Hürmüz Boğazı konusu:

🔴Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı bloke etme kararı, uluslararası piyasaları olumsuz etkilemeye devam edecek

🔴Rusya'nın İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu kabul etme teklifi geçerliliğini koruyor ancak bu teklif ilgi görmedi

🔴Rusya, İran çevresindeki gerilimi azaltmaya yardımcı olacak her türlü hizmeti sunmaya hazır

Ukrayna ve müzakereler hakkında:

🔴Ukrayna müzakereleri hiçbir sonuç vermedi, özel askeri harekat devam ediyor

🔴Avrupa, Ukrayna'daki çatışmayı sürdürmeye yönelik genel tutumunu gizlemiyor

🔴Kiev'in militarist hırslarını besleyen hiçbir eylem barışçıl çözüme katkı sunmuyor

🔴 Rusya, dünyanın en güvenilir enerji tedarikçilerinden biri olmaya devam edecek
Ceylanpınar Tarım İşletmesi hasat biçerdöver - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
DÜNYA
Rusya'dan 'Ortadoğu' uyarısı: Son yılların en ciddi küresel gıda enflasyonu görülebilir
12:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала