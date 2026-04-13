Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macaristan'da iktidar değişikliğiyle sonuçlanan dünkü seçimlerin ardından Moskova ile Budapeşte arasındaki pragmatik temasların devam etmesini beklediklerini belirtti.



Basın toplantısında Macaristan seçimleri hakkında konuşan Peskov, "Tüm Avrupa ülkeleriyle olduğu gibi Macaristan ile de iyi ilişkiler kurmaya ilgi duyduğumuzu tekrarlamak isterim" dedi.



📍Peskov'un öne çıkan açıklamaları:



Macaristan seçimleri:



🔴Macaristan halkı seçimini yaptı, Rusya bu seçime saygı duyuyor



🔴Macaristan'daki seçimler Ukrayna'daki çatışmanın gidişatını etkilemeyecek



🔴Bu durumun Rusya-Ukrayna çatışmasının gelişim perspektifiyle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum, bunlar farklı süreçler



🔴Drujba petrol boru hattının geleceği, Macaristan ve diğer Avrupa ülkelerinin ele alması gereken bir konu



🔴Rusya, tüm Avrupa ülkeleriyle olduğu gibi Macaristan ile de iyi ilişkiler kurmaya ilgi duyuyor



İran ve Hürmüz Boğazı konusu:



🔴Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı bloke etme kararı, uluslararası piyasaları olumsuz etkilemeye devam edecek



🔴Rusya'nın İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu kabul etme teklifi geçerliliğini koruyor ancak bu teklif ilgi görmedi



🔴Rusya, İran çevresindeki gerilimi azaltmaya yardımcı olacak her türlü hizmeti sunmaya hazır



Ukrayna ve müzakereler hakkında:



🔴Ukrayna müzakereleri hiçbir sonuç vermedi, özel askeri harekat devam ediyor



🔴Avrupa, Ukrayna'daki çatışmayı sürdürmeye yönelik genel tutumunu gizlemiyor



🔴Kiev'in militarist hırslarını besleyen hiçbir eylem barışçıl çözüme katkı sunmuyor



🔴 Rusya, dünyanın en güvenilir enerji tedarikçilerinden biri olmaya devam edecek