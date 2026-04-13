Rusya'dan 'Ortadoğu' uyarısı: Son yılların en ciddi küresel gıda enflasyonu görülebilir

Rusya'dan 'Ortadoğu' uyarısı: Son yılların en ciddi küresel gıda enflasyonu görülebilir

Sputnik Türkiye

Ortadoğu'da ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın sürmesi halinde gıda sektöründe yaşanabilecek senaryoları değerlendiren Maslennikov, bu alanda ciddi bir... 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T12:16+0300

2026-04-13T12:16+0300

2026-04-13T12:16+0300

dünya

rusya

kuzey afrika

kuzey amerika

rusya güvenlik konseyi

vladimir maslennikov

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksandr Maslennikov, Ortadoğu'daki çatışma dinamiğinin yaza kadar sürmesi halinde, son yılların en büyük küresel gıda enflasyonu dalgasının yaşanabileceği uyarısında bulundu.Maslennikov, Ortadoğu'daki gelişmeler nedeniyle Avrupalı çiftçilerin Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Rusya'dan gelen gübrelere yönelmek zorunda kaldığını da belirtti.🗣Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksandr Maslennikov'un öne çıkan açıklamaları:🔴Ortadoğu'daki çatışma tırmanırsa dış güçlerin Rusya'nın gıda güvenliğini baltalama girişimleri göz ardı edilemez🔴Hürmüz Boğazı'nın 3 ay bloke edilmesi, gıda güvenliği açısından öncelikle Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır'ı tehdit eder🔴İran etrafındaki çatışma Rusya'nın gıda güvenliği için riskler oluşturuyor🔴Ortadoğu'daki olaylar nedeniyle Avrupalı çiftçiler Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Rusya'dan gelen gübrelere yönelmek zorunda kalıyor🔴Ortadoğu'daki çatışma dinamiğinin yaza kadar sürmesi halinde, son yılların en büyük küresel gıda enflasyonu dalgası yaşanabilir🔴Krizin devam etmesi, dünyada açlık çeken kişi sayısı 45 milyon artarak 673 milyonluk rekor seviyeye çıkarabilir🔴Krizin sürmesi, tarım sektöründe en çok mısır üreticilerini ve Avrupa'daki seracılık işletmelerini savunmasız bırakıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/abd-basini-trump-irana-yonelik-saldirilari-yeniden-baslatmayi-degerlendiriyor-1104968872.html

rusya

kuzey afrika

kuzey amerika

2026

Sputnik Türkiye

rusya, kuzey afrika, kuzey amerika, rusya güvenlik konseyi, vladimir maslennikov, ortadoğu, gıda, gıda enflasyonu, gıda krizi, tarım