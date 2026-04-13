https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/misirli-general-washington-ateskesi-catisma-seferberligini-tamamlamak-icin-kullaniyor-1104984432.html

Mısırlı General: Washington ateşkesi, çatışma seferberliğini tamamlamak için kullanıyor

Sputnik Türkiye

Mısırlı askeri uzman Ragib, "Amerikan tarafı mevcut ateşkes dönemini silah, füze ve mühimmat temini dahil askeri hazırlıkları ve lojistik operasyonlarını... 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T17:53+0300

görüş

ortadoğu

abd

i̇ran

washington

basra körfezi

kara harekatı

uzman

yorum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104970878_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b613fb7175e6a37db17a1370c61ffc5b.jpg

Mısırlı askeri uzman, Tuğgeneral Samir Ragib, Sputnik’e demecinde Amerikan tarafının şu anki ateşkes dönemini silah, füze ve mühimmat temini dahil askeri hazırlıkları ve lojistik operasyonlarını tamamlamak için kullandığını belirtti.İslamabad müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Washington’un ilk aşamada İran'a deniz ablukası uygulayacağını dile getiren Ragib, “Avrupa tarafı askeri operasyonlara katılmak amacıyla değil, Basra Körfezi’nden ve aksi istikamette gemilerin geçişine izin verilene kadar seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla Hürmüz Boğazı'ndaki operasyona katılabilir” diye konuştu.Mısırlı uzman şu öngörüde bulundu:Ragib, İran'ın yakın vadede deniz ablukasına dayanabileceğini, ancak uzun vadede bu durumun üzerinde önemli bir baskı yaratacağını ifade etti.‘Kara işgali’ ihtimalinin Amerikan vizyonunda hala yer aldığına dikkat çeken Tuğgeneral Ragib, ancak savaşın bu senaryoyla yeniden başlamayacağını vurguladı:

i̇ran

washington

basra körfezi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

