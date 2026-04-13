https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/misirli-general-washington-ateskesi-catisma-seferberligini-tamamlamak-icin-kullaniyor-1104984432.html
Mısırlı General: Washington ateşkesi, çatışma seferberliğini tamamlamak için kullanıyor
Sputnik Türkiye
Mısırlı askeri uzman Ragib, "Amerikan tarafı mevcut ateşkes dönemini silah, füze ve mühimmat temini dahil askeri hazırlıkları ve lojistik operasyonlarını... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T17:53+0300
görüş
ortadoğu
abd
i̇ran
washington
basra körfezi
kara harekatı
uzman
yorum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104970878_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b613fb7175e6a37db17a1370c61ffc5b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104970878_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9ff8e1fe8da54e44b6cf1547abe198c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, abd, i̇ran, washington, basra körfezi, kara harekatı, uzman, yorum
Mısırlı askeri uzman, Tuğgeneral Samir Ragib, Sputnik’e demecinde Amerikan tarafının şu anki ateşkes dönemini silah, füze ve mühimmat temini dahil askeri hazırlıkları ve lojistik operasyonlarını tamamlamak için kullandığını belirtti.
İslamabad müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Washington’un ilk aşamada İran'a deniz ablukası uygulayacağını dile getiren Ragib, “Avrupa tarafı askeri operasyonlara katılmak amacıyla değil, Basra Körfezi’nden ve aksi istikamette gemilerin geçişine izin verilene kadar seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla Hürmüz Boğazı'ndaki operasyona katılabilir” diye konuştu.
Mısırlı uzman şu öngörüde bulundu:
Boğaz bir anlaşmayla, baskıyla veya tavizlerle açılırsa, çatışma nükleer meselesinde uzlaşı sağlanana kadar donmuş halde kalır. Ama eğer İran boğazın açılmasına güç kullanarak engel olursa, çatışma ateşkes öncesi durumuna döner.
Ragib, İran'ın yakın vadede deniz ablukasına dayanabileceğini, ancak uzun vadede bu durumun üzerinde önemli bir baskı yaratacağını ifade etti.
‘Kara işgali’ ihtimalinin Amerikan vizyonunda hala yer aldığına dikkat çeken Tuğgeneral Ragib, ancak savaşın bu senaryoyla yeniden başlamayacağını vurguladı:
Washington, önümüzdeki günlerde bombalamalar veya çatışmalar yaşanırsa, öncelikle abluka gibi birkaç başka seçeneği değerlendirecek, ta ki bölgede büyük bir patlama olana kadar.