Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/centcom-abluka-altindaki-bolgedeki-gemiler-durdurulabilir-ve-ele-gecirilebilir-1104981622.html
CENTCOM: Abluka altındaki bölgedeki gemiler durdurulabilir ve ele geçirilebilir
CENTCOM: Abluka altındaki bölgedeki gemiler durdurulabilir ve ele geçirilebilir
Sputnik Türkiye
ABD ordusunun Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Arap Denizi'nde abluka uygulayacağı ve bunun bayraktan bağımsız olarak tüm gemi trafiğini... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T16:17+0300
2026-04-13T16:32+0300
dünya
hürmüz boğazı
abluka
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103910447_0:588:680:971_1920x0_80_0_0_7a5bb3fee23874b70bff6fcb337d121c.png
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Reuters haber ajansının haberine göre ‘abluka altındaki bölgedeki gemilerin durdurulabileceğini ve ele geçirebileceğini’ aktardı.Ajansın, ‘gördüğünü’ belirttiği notta ayrıca ABD ordusunun Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Arap Denizi'nde abluka uygulayacağı ve bunun bayraktan bağımsız olarak tüm gemi trafiğini kapsayacağı kaydedildi.Notta, "Abluka altındaki bölgeye izinsiz giren veya çıkan herhangi bir gemi, durdurulma, yön değiştirme ve ele geçirilme riski altındadır" ifadeleri yer aldığı aktarılırken, ayrıca "Abluka, Hürmüz Boğazı'ndan İran dışındaki destinasyonlara veya bu destinasyonlardan yapılan tarafsız geçişleri engellemeyecektir” yazıldığı belirtildi.ABD’nin ‘abluka’ planıABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’daki görüşmelere ilişkin ‘toplantı iyi geçti, çoğu noktada anlaşmaya varıldı, ancak gerçekten önemli olan tek nokta olan nükleer konusunda anlaşmaya varılamadı’ demişti.Trump yönetimi görüşmeler sonrası ilk hamle olarak Hürmüz Boğazı'nı ablukaya almaya hazırlanıyor. Trump, ABD donanmasının ‘İranlıların boğaza döşediği mayınları imha etmeye başlayacağını’ kaydetti.Uluslararası şirketleri de uyaran Trump, donanmaya, İran'a geçiş ücreti ödeyen uluslararası sulardaki her gemiyi arayıp durdurma talimatı verdiğini de açıkladı ve "Yasadışı geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçiş yapamayacak" ifadelerini kullandı.ABD Merkez Komutanlığı pazartesi günü 17.00'de başlayacağı açıklanan ablukanın İran limanlarını kullanan tüm gemilere, ülkelerine bakılmaksızın "tarafsızca" uygulanacağı kaydedildi.İran dışındaki limanlara giden veya gelen gemilerin engellenmeyeceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/iran-ayrintilari-paylasti-abdnin-hurmuz-bogazini-birlikte-yonetme-teklifini-reddettik-1104979313.html
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103910447_0:525:680:1035_1920x0_80_0_0_064439a8fe797c192acabccb8d4cc69d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
16:17 13.04.2026 (güncellendi: 16:32 13.04.2026)
© SputnikHürmüz Boğazı üzerinden petrol ve doğalgaz sevkiyatı güzergahları
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve doğalgaz sevkiyatı güzergahları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
© Sputnik
Abone ol
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
DÜNYA
İran ayrıntıları paylaştı: ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı birlikte yönetme teklifini reddettik
14:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала