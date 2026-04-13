CENTCOM: Abluka altındaki bölgedeki gemiler durdurulabilir ve ele geçirilebilir
CENTCOM: Abluka altındaki bölgedeki gemiler durdurulabilir ve ele geçirilebilir
ABD ordusunun Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Arap Denizi'nde abluka uygulayacağı ve bunun bayraktan bağımsız olarak tüm gemi trafiğini... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T16:17+0300
2026-04-13T16:17+0300
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Reuters haber ajansının haberine göre ‘abluka altındaki bölgedeki gemilerin durdurulabileceğini ve ele geçirebileceğini’ aktardı.Ajansın, ‘gördüğünü’ belirttiği notta ayrıca ABD ordusunun Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Arap Denizi'nde abluka uygulayacağı ve bunun bayraktan bağımsız olarak tüm gemi trafiğini kapsayacağı kaydedildi.Notta, "Abluka altındaki bölgeye izinsiz giren veya çıkan herhangi bir gemi, durdurulma, yön değiştirme ve ele geçirilme riski altındadır" ifadeleri yer aldığı aktarılırken, ayrıca "Abluka, Hürmüz Boğazı'ndan İran dışındaki destinasyonlara veya bu destinasyonlardan yapılan tarafsız geçişleri engellemeyecektir” yazıldığı belirtildi.ABD’nin ‘abluka’ planıABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’daki görüşmelere ilişkin ‘toplantı iyi geçti, çoğu noktada anlaşmaya varıldı, ancak gerçekten önemli olan tek nokta olan nükleer konusunda anlaşmaya varılamadı’ demişti.Trump yönetimi görüşmeler sonrası ilk hamle olarak Hürmüz Boğazı'nı ablukaya almaya hazırlanıyor. Trump, ABD donanmasının ‘İranlıların boğaza döşediği mayınları imha etmeye başlayacağını’ kaydetti.Uluslararası şirketleri de uyaran Trump, donanmaya, İran'a geçiş ücreti ödeyen uluslararası sulardaki her gemiyi arayıp durdurma talimatı verdiğini de açıkladı ve "Yasadışı geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçiş yapamayacak" ifadelerini kullandı.ABD Merkez Komutanlığı pazartesi günü 17.00'de başlayacağı açıklanan ablukanın İran limanlarını kullanan tüm gemilere, ülkelerine bakılmaksızın "tarafsızca" uygulanacağı kaydedildi.İran dışındaki limanlara giden veya gelen gemilerin engellenmeyeceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/iran-ayrintilari-paylasti-abdnin-hurmuz-bogazini-birlikte-yonetme-teklifini-reddettik-1104979313.html
hürmüz boğazı
hürmüz boğazı, abluka, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), haberler
CENTCOM: Abluka altındaki bölgedeki gemiler durdurulabilir ve ele geçirilebilir
16:17 13.04.2026 (güncellendi: 16:32 13.04.2026)
ABD ordusunun Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Arap Denizi'nde abluka uygulayacağı ve bunun bayraktan bağımsız olarak tüm gemi trafiğini kapsayacağı belirtildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Reuters haber ajansının haberine göre ‘abluka altındaki bölgedeki gemilerin durdurulabileceğini ve ele geçirebileceğini’ aktardı.
Ajansın, ‘gördüğünü’ belirttiği notta ayrıca ABD ordusunun Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Arap Denizi'nde abluka uygulayacağı ve bunun bayraktan bağımsız olarak tüm gemi trafiğini kapsayacağı kaydedildi.
Notta, "Abluka altındaki bölgeye izinsiz giren veya çıkan herhangi bir gemi, durdurulma, yön değiştirme ve ele geçirilme riski altındadır" ifadeleri yer aldığı aktarılırken, ayrıca "Abluka, Hürmüz Boğazı'ndan İran dışındaki destinasyonlara veya bu destinasyonlardan yapılan tarafsız geçişleri engellemeyecektir” yazıldığı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’daki görüşmelere ilişkin ‘toplantı iyi geçti, çoğu noktada anlaşmaya varıldı, ancak gerçekten önemli olan tek nokta olan nükleer konusunda anlaşmaya varılamadı’ demişti.
Trump yönetimi görüşmeler sonrası ilk hamle olarak Hürmüz Boğazı'nı ablukaya almaya hazırlanıyor. Trump, ABD donanmasının ‘İranlıların boğaza döşediği mayınları imha etmeye başlayacağını’ kaydetti.
Uluslararası şirketleri de uyaran Trump, donanmaya, İran'a geçiş ücreti ödeyen uluslararası sulardaki her gemiyi arayıp durdurma talimatı verdiğini de açıkladı ve "Yasadışı geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçiş yapamayacak" ifadelerini kullandı.
ABD Merkez Komutanlığı pazartesi günü 17.00'de başlayacağı açıklanan ablukanın İran limanlarını kullanan tüm gemilere, ülkelerine bakılmaksızın "tarafsızca" uygulanacağı kaydedildi.
İran dışındaki limanlara giden veya gelen gemilerin engellenmeyeceği belirtildi.