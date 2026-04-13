Magyar: Macaristan petrol arzını çeşitlendirmeyi hedefliyor ancak Rusya'dan vazgeçmeyecek
Basın toplantısında konuşan Magyar, ülkesinin enerji stratejisine dair önemli açıklamalarda bulundu. 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T17:16+0300
dünya
peter magyar
macaristan
rusya
enerji
petrol
Macaristan'da iktidara gelen Tisza partisinin lideri Peter Magyar, enerji arzının çeşitlendirilmesi için her türlü adımın atılacağını, bu durumun Rusya ile bağların tamamen koparılması anlamına gelmediğini vurguladı.Macaristan'ın enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için elinden geleni yapacağını ifade eden Magyar, mevcut coğrafi gerçeklerin göz ardı edilemeyeceğine dikkat çekti.Rusya'nın ve Macaristan'ın haritadaki yerinin değişmeyeceğini hatırlatan Magyar, çeşitlendirme çabalarının Rus petrolünden tamamen vazgeçmek şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirtti.Magyar, "Tisza hükümetinin enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmek için elinden gelenin en iyisini yapacağını birçok kez söyledik, ben de bizzat söyledim ama bunu tekrarlamaktan mutluluk duyuyorum. Bunun iki sebebi var: Birincisi, bu durum Macaristan'ın güvenliği ve enerji güvenliği için en önemli unsurlardan biri. İkincisi ise, hem petrol hem de doğalgaz elde etmenin mümkün olan en ucuz yolu" dedi.Ucuz ve güvenli tedarik önceliğiÜlkesinin çıkarlarını ön planda tutacaklarını dile getiren Magyar, tedarik sürecinde ekonomik verimliliğe odaklanacaklarını kaydetti.Rusya'dan enerji alımına kapıyı kapatmayan Magyar, konuya ilişkin değerlendirmesini "Biz petrolü her zaman mümkün olduğunca ucuz ve güvenli bir şekilde satın alacağız" sözleriyle açıkladı.
© AA / Jakub Porzycki Peter Magyar
 Peter Magyar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
