Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna'da skandal: Çernobil'in yasaklı bölgesinde tarım yapıldığı ortaya çıktı
Ukrayna'nın Kiev Bölgesi'nde, Çernobil nükleer felaketinin ardından oluşturulan yasaklı bölgede yasa dışı olarak buğday ve mısır yetiştirildiği saptandı. 13.04.2026, Sputnik Türkiye
Kiev Bölgesi'ne bağlı Vışgorod semtinde, Çernobil yasaklı bölgesi sınırları içerisinde yer alan 190 hektarlık arazinin bir özel işletme tarafından yasa dışı yollarla ele geçirildiği belirlendi.Söz konusu şirketin, 2020 yılından bu yana bu tehlikeli topraklarda tarımsal faaliyet yürüttüğü ve ürün hasat ettiği tespit edildi.Halk sağlığı büyük risk altındaHasat edilen ürünlerin nerelere satıldığı veya nasıl kullanıldığına dair ayrıntılar henüz netleşmezken, yerel savcılık konuya ilişkin ciddi uyarılarda bulundu.Savcılık makamı, radyoaktif kirlilik riski taşıyan bu arazilerde yetişen mahsulün insan hayatı ve sağlığı için büyük risk teşkil ettiğini vurguladı.Olayla ilgili adli süreç başlatılırken, mahkemenin yasa dışı tarım faaliyetlerine yönelik dosyayı işleme aldığı bildirildi.
15:24 13.04.2026
