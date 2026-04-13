https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/ukraynada-skandal-cernobilin-yasakli-bolgesinde-tarim-yapildigi-ortaya-cikti-1104980901.html
Ukrayna'da skandal: Çernobil'in yasaklı bölgesinde tarım yapıldığı ortaya çıktı
Ukrayna'da skandal: Çernobil'in yasaklı bölgesinde tarım yapıldığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Kiev Bölgesi'nde, Çernobil nükleer felaketinin ardından oluşturulan yasaklı bölgede yasa dışı olarak buğday ve mısır yetiştirildiği saptandı. 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T15:24+0300
2026-04-13T15:24+0300
2026-04-13T15:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
çernobil
haberler
ukrayna
çernobil
çernobil felaketi
çernobil nükleer felaketi
tarım
tarım arazisi
tarım ve orman bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/12/1104350238_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_73adb44b5b6adaa13d1026b78d08cdf5.jpg
Kiev Bölgesi'ne bağlı Vışgorod semtinde, Çernobil yasaklı bölgesi sınırları içerisinde yer alan 190 hektarlık arazinin bir özel işletme tarafından yasa dışı yollarla ele geçirildiği belirlendi.Söz konusu şirketin, 2020 yılından bu yana bu tehlikeli topraklarda tarımsal faaliyet yürüttüğü ve ürün hasat ettiği tespit edildi.Halk sağlığı büyük risk altındaHasat edilen ürünlerin nerelere satıldığı veya nasıl kullanıldığına dair ayrıntılar henüz netleşmezken, yerel savcılık konuya ilişkin ciddi uyarılarda bulundu.Savcılık makamı, radyoaktif kirlilik riski taşıyan bu arazilerde yetişen mahsulün insan hayatı ve sağlığı için büyük risk teşkil ettiğini vurguladı.Olayla ilgili adli süreç başlatılırken, mahkemenin yasa dışı tarım faaliyetlerine yönelik dosyayı işleme aldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/peskov-rusya-ve-macaristanin-pragmatik-temaslara-devam-etmesini-bekliyoruz-1104975239.html
çernobil
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/12/1104350238_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_e4bda66bbe909af86a4f77ffbcf07c7c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çernobil, haberler, ukrayna, çernobil, çernobil felaketi, çernobil nükleer felaketi, tarım, tarım arazisi, tarım ve orman bakanlığı, kiev
çernobil, haberler, ukrayna, çernobil, çernobil felaketi, çernobil nükleer felaketi, tarım, tarım arazisi, tarım ve orman bakanlığı, kiev
Ukrayna'da skandal: Çernobil'in yasaklı bölgesinde tarım yapıldığı ortaya çıktı
Ukrayna'nın Kiev Bölgesi'nde, Çernobil nükleer felaketinin ardından oluşturulan yasaklı bölgede yasa dışı olarak buğday ve mısır yetiştirildiği saptandı.
Kiev Bölgesi'ne bağlı Vışgorod semtinde, Çernobil yasaklı bölgesi sınırları içerisinde yer alan 190 hektarlık arazinin bir özel işletme tarafından yasa dışı yollarla ele geçirildiği belirlendi.
Söz konusu şirketin, 2020 yılından bu yana bu tehlikeli topraklarda tarımsal faaliyet yürüttüğü ve ürün hasat ettiği tespit edildi.
Halk sağlığı büyük risk altında
Hasat edilen ürünlerin nerelere satıldığı veya nasıl kullanıldığına dair ayrıntılar henüz netleşmezken, yerel savcılık konuya ilişkin ciddi uyarılarda bulundu.
Savcılık makamı, radyoaktif kirlilik riski taşıyan bu arazilerde yetişen mahsulün insan hayatı ve sağlığı için büyük risk teşkil ettiğini vurguladı.
Olayla ilgili adli süreç başlatılırken, mahkemenin yasa dışı tarım faaliyetlerine yönelik dosyayı işleme aldığı bildirildi.