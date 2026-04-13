https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/macaristanda-secimleri-kazanan-magyardan-putin-mesaji-gorusecegiz-1104966817.html

Macaristan’da seçimleri kazanan Magyar’dan Putin mesajı: ‘Görüşeceğiz’

Macaristan’da seçimleri kazanan Magyar’dan Putin mesajı: ‘Görüşeceğiz’

Sputnik Türkiye

Macaristan'da seçimi kazanan Tisza partisinin lideri Magyar, iktidarda kim olursa olsun Rusya lideri Putin’le müzakere etmek zorunda olacağını belirtti. 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T08:51+0300

2026-04-13T08:51+0300

2026-04-13T09:04+0300

dünya

macaristan

peter magyar

rusya

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104966979_0:0:2960:1665_1920x0_80_0_0_f15eab3f65f696429ea0697772c833e7.jpg

Sandıkların yüzde 99'unun açıldığı Macaristan'da yarışı yüzde 53'ün üzerinde oyla kazanan Tisza partisinin lideri Peter Magyar, yerel basına yaptığı açıklamada, Rusya’yla diyalogu sürdüreceklerini söyledi.Magyar, “Rusya Devlet Başkanı ile müzakere masasına oturmak zorunda kalacağız. Ne Rusya'nın ne de Macaristan'ın coğrafi konumu değişmeyecek. Enerji bağımlılığımız da devam edecek” ifadesini kullandı.“Müzakereler yürüteceğiz” diye kaydeden Tisza lideri, aynı zamanda dostane bir diyaloğa girmeye de niyeti olmadığını söyledi. Rusya’yla diyalogda Ukrayna’nın çıkarlarını temsil etmek istemediğini belirten Magyar, “Macaristan'da Ukrayna yanlısı bir hükümet isteyen kimse yok” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/trumptan-nato-elestirisi-rusyaya-karsi-korunmasi-icin-trilyonlarca-dolar-harcanmasi-sacmalik-1104966668.html

macaristan

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, peter magyar, rusya, ukrayna