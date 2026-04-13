Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/macaristanda-secimleri-kazanan-magyardan-putin-mesaji-gorusecegiz-1104966817.html
Macaristan’da seçimleri kazanan Magyar’dan Putin mesajı: ‘Görüşeceğiz’
Sputnik Türkiye
Macaristan'da seçimi kazanan Tisza partisinin lideri Magyar, iktidarda kim olursa olsun Rusya lideri Putin’le müzakere etmek zorunda olacağını belirtti. 13.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
macaristan
peter magyar
rusya
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104966979_0:0:2960:1665_1920x0_80_0_0_f15eab3f65f696429ea0697772c833e7.jpg
Sandıkların yüzde 99'unun açıldığı Macaristan'da yarışı yüzde 53'ün üzerinde oyla kazanan Tisza partisinin lideri Peter Magyar, yerel basına yaptığı açıklamada, Rusya’yla diyalogu sürdüreceklerini söyledi.Magyar, “Rusya Devlet Başkanı ile müzakere masasına oturmak zorunda kalacağız. Ne Rusya'nın ne de Macaristan'ın coğrafi konumu değişmeyecek. Enerji bağımlılığımız da devam edecek” ifadesini kullandı.“Müzakereler yürüteceğiz” diye kaydeden Tisza lideri, aynı zamanda dostane bir diyaloğa girmeye de niyeti olmadığını söyledi. Rusya’yla diyalogda Ukrayna’nın çıkarlarını temsil etmek istemediğini belirten Magyar, “Macaristan'da Ukrayna yanlısı bir hükümet isteyen kimse yok” dedi.
macaristan
rusya
ukrayna
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104966979_336:0:2960:1968_1920x0_80_0_0_dde9babebca7c04d59c503939bf32975.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
macaristan, peter magyar, rusya, ukrayna
08:51 13.04.2026 (güncellendi: 09:04 13.04.2026)
© AA / Jakub PorzyckiPeter Magyar
Peter Magyar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
© AA / Jakub Porzycki
Abone ol
Sandıkların yüzde 99'unun açıldığı Macaristan'da yarışı yüzde 53'ün üzerinde oyla kazanan Tisza partisinin lideri Peter Magyar, yerel basına yaptığı açıklamada, Rusya’yla diyalogu sürdüreceklerini söyledi.
Magyar, “Rusya Devlet Başkanı ile müzakere masasına oturmak zorunda kalacağız. Ne Rusya'nın ne de Macaristan'ın coğrafi konumu değişmeyecek. Enerji bağımlılığımız da devam edecek” ifadesini kullandı.
Müzakereler yürüteceğiz” diye kaydeden Tisza lideri, aynı zamanda dostane bir diyaloğa girmeye de niyeti olmadığını söyledi.
Rusya’yla diyalogda Ukrayna’nın çıkarlarını temsil etmek istemediğini belirten Magyar, “Macaristan'da Ukrayna yanlısı bir hükümet isteyen kimse yok” dedi.
DÜNYA
08:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала