Macaristan’da seçimleri kazanan Magyar’dan Putin mesajı: ‘Görüşeceğiz’
Macaristan’da seçimleri kazanan Magyar’dan Putin mesajı: ‘Görüşeceğiz’
Macaristan'da seçimi kazanan Tisza partisinin lideri Magyar, iktidarda kim olursa olsun Rusya lideri Putin’le müzakere etmek zorunda olacağını belirtti. 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T08:51+0300
2026-04-13T08:51+0300
2026-04-13T09:04+0300
Sandıkların yüzde 99'unun açıldığı Macaristan'da yarışı yüzde 53'ün üzerinde oyla kazanan Tisza partisinin lideri Peter Magyar, yerel basına yaptığı açıklamada, Rusya’yla diyalogu sürdüreceklerini söyledi.Magyar, “Rusya Devlet Başkanı ile müzakere masasına oturmak zorunda kalacağız. Ne Rusya'nın ne de Macaristan'ın coğrafi konumu değişmeyecek. Enerji bağımlılığımız da devam edecek” ifadesini kullandı.“Müzakereler yürüteceğiz” diye kaydeden Tisza lideri, aynı zamanda dostane bir diyaloğa girmeye de niyeti olmadığını söyledi. Rusya’yla diyalogda Ukrayna’nın çıkarlarını temsil etmek istemediğini belirten Magyar, “Macaristan'da Ukrayna yanlısı bir hükümet isteyen kimse yok” dedi.
macaristan
rusya
ukrayna
macaristan, peter magyar, rusya, ukrayna
macaristan, peter magyar, rusya, ukrayna
Macaristan’da seçimleri kazanan Magyar’dan Putin mesajı: ‘Görüşeceğiz’
08:51 13.04.2026 (güncellendi: 09:04 13.04.2026)
Macaristan'da seçimi kazanan Tisza partisinin lideri Magyar, iktidarda kim olursa olsun Rusya lideri Putin’le müzakere etmek zorunda olacağını belirtti.
Sandıkların yüzde 99'unun açıldığı Macaristan'da yarışı yüzde 53'ün üzerinde oyla kazanan Tisza partisinin lideri Peter Magyar, yerel basına yaptığı açıklamada, Rusya’yla diyalogu sürdüreceklerini söyledi.
Magyar, “Rusya Devlet Başkanı ile müzakere masasına oturmak zorunda kalacağız. Ne Rusya'nın ne de Macaristan'ın coğrafi konumu değişmeyecek. Enerji bağımlılığımız da devam edecek” ifadesini kullandı.
“Müzakereler yürüteceğiz” diye kaydeden Tisza lideri, aynı zamanda dostane bir diyaloğa girmeye de niyeti olmadığını söyledi.
Rusya’yla diyalogda Ukrayna’nın çıkarlarını temsil etmek istemediğini belirten Magyar, “Macaristan'da Ukrayna yanlısı bir hükümet isteyen kimse yok” dedi.