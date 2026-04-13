Trump’tan NATO eleştirisi: Rusya'ya karşı korunması için trilyonlarca dolar harcanması saçmalık

ABD lideri Trump, ülkesinin NATO’ya “Rusya'ya karşı kendini savunmasına” yardım etme bahanesiyle trilyonlarca dolar harcamasını saçma bulduğunu belirtti. 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T08:31+0300

Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nde gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, NATO’ya Rusya’ya karşı korunması için yapılan harcamaların gözden geçirileceği tehdidinde bulundu.Trump, “NATO'nun Rusya'ya karşı kendini savunmasına yardımcı olmak için trilyonlarca dolar harcadık. Düşünsenize, kendimizi Rusya'ya karşı savunuyoruz. Bunun biraz saçma olduğunu uzun zamandır düşünüyorum. Ama bu işe trilyonlarca dolar harcadık. Sanırım bu konu ciddi olarak gözden geçirilecek” şeklinde konuştu.Daha önce Trump, NATO'nun İran operasyonlarındaki tutumunu eleştirerek ittifakın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti. Trump, “NATO'yu yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim yanımızda olmadılar, olmayacaklar da. Bu sadece askeri bir operasyon, bizim için zor bir şey değil” ifadelerini kullanmıştı.Rusya son yıllarda, batı sınırlarında benzeri görülmemiş NATO etkinliğinin gözlemlendiğini defalarca dile getirmişti. Moskova, ittifakın Avrupa'da güç yığınağı yapmasından dolayı defalarca endişe duyduğunu ifade etmişti. Kremlin, Rusya'nın kimseye tehdit oluşturmadıklarını, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli olan eylemleri de göz ardı etmeyeceklerini kaydetmişti.

