İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor: Neandertaller ve modern insanlar birlikte çalışmış

Yeni bir araştırma, Neandertaller ile Homo Sapiens’in sadece birlikte yaşamadığını, aynı zamanda iş birliği yaptığını ortaya koydu. Bu etkileşimin insanlık... 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T16:53+0300

Bilim insanlarının, İsrail’deki Tinshemet Mağarası’nda yapılan kazılarda elde edilen bulguların, Neandertaller ile Homo Sapiens arasındaki ilişkiye dair bilinenleri değiştirdiğini aktardığı ifade edildi.Araştırmada, bu iki insan türünün yalnızca aynı bölgede yaşamadığı, aynı zamanda aletler, yaşam tarzı ve ritüelleri paylaştığı belirtildi.Bu etkileşimin, kültürel gelişimi hızlandırdığı ve daha karmaşık sosyal davranışların ortaya çıkmasına katkı sağladığı ifade edildi.Ortak yaşamdan iş birliğineAraştırmacıların, farklı insan türlerinin sürekli temas halinde olduğunu ve bilgi alışverişi yaptığını tespit ettiği aktarıldı.Bu etkileşimin, zamanla farklı grupların birbirine daha fazla benzemesine yol açtığı kaydedildi.Bilim insanlarının, bu durumun insanlık tarihinde teknolojik ve kültürel ilerlemenin temel nedenlerinden biri olabileceğini değerlendirdiği ifade edildi.Ritüeller ve semboller ortaya çıktıAraştırmada yaklaşık 110 bin yıl önce ilk düzenli gömü ritüellerinin ortaya çıktığı belirtildi.Ayrıca mağarada bulunan ve doğada bulunan demir oksit içeren doğal bir toprak boyası olan 'oker' pigmentlerinin, insanların bedenlerini süslemek veya kimlik göstergesi olarak kullanılmış olabileceği ifade edildi.Araştırma ekibinden bir uzmanın, "Bu bulgular, insan toplulukları arasındaki etkileşimin kültürel gelişimde temel rol oynadığını gösteriyor" dediği aktarıldı.

