Dünyanın 'en yaşlı ahtapotu' aslında bir ahtapot değilmiş

“Görünüşe göre dünyanın en ünlü ahtapot fosili aslında hiçbir zaman bir ahtapot değildi. Bu, gömülmeden ve daha sonra kayada korunmadan önce haftalarca çürüyen bir nautilus akrabasıydı ve onu bu kadar ikna edici şekilde ahtapota benzeten de bu çürüme süreciydi.

Bilim insanları 25 yıl önce Pohlsepia’yı (fosil) bir ahtapot olarak tanımlamıştı, ancak modern teknikler kaya yüzeyinin altındakileri ortaya çıkardı ve böylece gizem nihayet çözüldü.

Artık şimdiye kadar bulunmuş en eski nautiloid yumuşak doku kanıtına sahibiz ve ahtapotların Dünya’da ilk ne zaman ortaya çıktığına dair çok daha net bir tabloya ulaştık.

Bazen tartışmalı fosilleri yeni tekniklerle yeniden incelemek, gerçekten heyecan verici keşiflere yol açan küçük ipuçlarını ortaya çıkarır.”