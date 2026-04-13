Husiler’den ABD ve İsrail'e tehdit: ‘Operasyonları artırmaya hazırız’
Yemen’deki Husiler, İran’a yönelik saldırıların yeniden başlaması durumunda, ABD ve İsrail’e yönelik askeri operasyonları artırma sözünü verdi. 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T10:11+0300
Pakistan’daki müzakerelerden sonuç alınmadıktan sonra İran’a yönelik saldırıların devam edeceği yönündeki açıklamaların ardından Husiler’den tepki geldi.Yemen’deki Husi hareketinin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “ABD ve düşman İsrail'in, İran ve Direniş Ekseni'ne karşı saldırganlığın yeniden başlaması durumunda, Yemen'in tutumu kesin. Aktif olarak katılacağız ve askeri operasyonları artıracağız” ifadesi kullanıldı.Açıklamada, ABD yönetiminin çatışmayı yeni bir seviyeye taşıma yönündeki açıklaması, harekete geçmek için bir motivasyon olarak nitelendirildi.Yemen’deki Husiler, Ortadoğu’daki savaşın 30. gününde, İsrail’i hedef alan ilk saldırıyı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu. Hareketin lideri Abdülmelik el-Husi, geçen Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında Kızıldeniz’i kullanmasına engel olduklarını savunmuştu.Daha önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Trump'ın başkanlık bildirisi doğrultusunda 13 Nisan günü saat 10.00’da (TSİ 17.00) İran limanlarına giren ve bu limanlardan çıkan tüm deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulamaya başlayacağını duyurmuştu.
yemen, husiler, husi yönetimi, abdulmelik el-husi, abd, i̇srail, ortadoğu, i̇ran
10:11 13.04.2026 (güncellendi: 10:14 13.04.2026)
