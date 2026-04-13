Beşiktaş'taki polis noktasına saldırıyla ilgili yeni gelişme
Beşiktaş Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik saldırıyla ilgili 3 kişi daha tutuklandı. 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T15:58+0300
Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin 3 kişi daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12'ye yükselirken, saldırıyı gerçekleştiren iki saldırganın tedavisi ise hala sürüyor.
Toplam tutuklu sayısı 12'ye yükseldi
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltındaki 6 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından 3 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Sulh ceza hakimliği 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Böylece soruşturma kapsamında 12 şüpheli tutuklanmış oldu.
İki teröristin tedavisi sürüyor
Teröristler Onur Çelik ve Ahmet İmrak'ın tedavileri sürerken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.