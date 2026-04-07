İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan yeni detaylar: Saldırganların kimlikleri açıklandı

İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan yeni detaylar: Saldırganların kimlikleri açıklandı

Sputnik Türkiye

İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışmada 3 saldırgan etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden... 07.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-07T14:15+0300

2026-04-07T14:15+0300

2026-04-07T15:24+0300

Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu yakında yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin yeni detaylr ortaya çıktı. Olayda silahlı 3 saldırgandan biri ölü, 2'si ise yaralı olarak ele geçirildi. 2 polis yaralandı. İçişleri Bakanlığı, silahlı çatışmayla ilgili yaptığı açıklamayla saldırganların kimliklerini paylaştı. Açıklamada, "Ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şöyle:"İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görevli çevik kuvvet polislerimize yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıya anında karşılık veren kahraman polislerimizden 2’si, biri ayağından ve biri kulağından olmak üzere, hafif şekilde yaralanmış olup; hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş, İzmit’ten araç kiralayarak İstanbul’a geldikleri belirlenmiştir. Ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen 3 terörist arasında yoğun dijital haberleşme tespit edilmiş olup yaralı teröristlerin sorgusu devam etmektedir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/israil-baskonsoloslugu-yakininda-silah-sesleri--1104827695.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

saldırı, i̇srail, kimlik